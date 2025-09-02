Oroscopo di domani 3 settembre 2025 per tutti i segni zodiacali secondo Barbanera

Gemelli. 21/5 – 21/6 È il momento giusto per lavorare con profitto, incontrare gli amici, mettere la nostra sensibilità al servizio di un’azione concreta ed efficace. Nella comunicazione, troviamo gratificazioni nel porre più attenzione all’ascolto dell’interlocutore.

Toro. 21/4 – 20/5 L’impronta efficace di questa Luna in trigono dal Capricorno ha dei riscontri positivi. Diamo il via a un’impresa preziosa, destinata a un buon finale. Un pizzico di coraggio ci consente di attraversare questa fase densa di cambiamenti, senza vacillare.

Ariete. 21/3 – 20/4 Cielo affollato come la tangenziale all’ora di punta. La Luna in quadratura ci riserva qualche intoppo nell’attività e nelle relazioni affettive. Permettiamo anche alle persone a noi care di fare le loro esperienze, libere da ogni nostra ingerenza.

Oroscopo di domani 3 settembre 2025: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni.

Cancro. 22/6 – 22/7

Focus sul settore finanziario. Con la Luna in opposizione a Giove, una gestione poco oculata dei nostri risparmi ci porta ad avere scontri in famiglia. Qualche ripensamento dovuto a novità e a cambiamenti che hanno bisogno di tempo per venire metabolizzati.

Leone. 23/7 – 23/8

Sostenute da Venere nel nostro cielo che ci rende brillanti e fascinosi, le nostre iniziative d’amore hanno alte possibilità di giungere al successo. Grazie a emozioni intense, ben guidate dalla ragione e da una dialettica suadente, diventiamo vincenti.

Vergine. 24/8 – 22/9

Le nostre aspirazioni trovano spazio all’interno della cerchia familiare: abbiamo comunque intorno gente energica, in grado di sostenerci. Intraprendendo un viaggio introspettivo alla ricerca della serenità, otteniamo di sicuro risultati interessanti.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Affrontiamo doveri e compiti odierni con poco entusiasmo: la Luna in quadratura a Marte nel segno, infatti, frena la nostra scalata verso la vetta. Armiamoci di sensibilità per capire le criticità del rapporto di coppia. Un passo avanti sulla via della pace.