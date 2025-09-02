Oroscopo di oggi 2 settembre 2025 per tutti i segni zodiacali secondo Barbanera

Gemelli. 21/5 – 21/6 Anche se per noi il denaro ha un valore relativo, può farci piacere apprendere che dal fronte economico sono in arrivo notizie molto promettenti. L’aiuto di amici sinceri ci consente di escogitare strategie per volgere le situazioni a nostro vantaggio.

Oroscopo di oggi 2 settembre 2025: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni.

Vergine. 24/8 – 22/9 Il senso di responsabilità è la carta vincente per superare eventuali difficoltà odierne. Mercurio entra nel nostro segno e ci rende efficienti. L’affiatamento nella coppia mostra i segni del tempo? La fantasia per ravvivarla sicuramente non ci manca.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Agiamo con scioltezza e con il piacere di fare programmi e organizzare tempi e risorse. Unico neo, l’impazienza di raccogliere quanto seminato. L’intesa si costruisce attraverso la complicità e la condivisione, ma oggi ricerchiamo la solitudine.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Possiamo superare le incomprensioni con i familiari, prendere decisioni obiettive, sbrogliare matasse ingarbugliate e goderci il meritato riposo. La stima del capo è interamente rivolta a noi. Approfittiamo di questo momento per chiedere un aumento.

Capricorno. 22/12 – 20/1

La necessità di adattarci a nuovi scenari professionali non dovrebbe costituire un grosso problema per noi, a maggior ragione con il cielo odierno. Un investimento oculato sta dando i suoi frutti, è opportuno raccoglierli e reinvestirli in una nuova avventura.

Acquario. 21/1 – 19/2

Le circostanze incoraggiano slanci sentimentali verso chi ci fa battere il cuore. Dedichiamo un po’ del nostro tempo prezioso alla persona amata. Idee fresche e innovative poste a sostegno di un’impresa sbloccano una situazione lavorativa stagnante.

Pesci. 20/2 – 20/3

Teniamo a bada l’ostinazione e il nervosismo, per non incrinare l’accordo con i colleghi e mandare a carte quarantotto un progetto importante. Per trovare appagamento ed equilibrio, facciamo delle scelte precise: l’esitazione ci tiene in bilico.