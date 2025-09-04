Oroscopo di domani 5 settembre 2025 per tutti i segni zodiacali secondo Barbanera

Gemelli. 21/5 – 21/6 Il trigono della Luna dall’Acquario sta a significare incontri intriganti, notti brave e passioni che ci infiammano. Piccanti conoscenze anche sul lavoro. Finanze nelle grazie del cielo: mutui, prestiti a tasso agevolato, lasciti e vecchi debiti in riscossione.

Toro. 21/4 – 20/5 Con la Luna in quadrato, la vita sentimentale subisce una battuta d’arresto. Dimostriamo più disponibilità al dialogo, e la persona amata ci verrà incontro. Razionalità, senso pratico, ordine mentale: è quanto di meglio abbiamo a disposizione in caso di imprevisti.

Ariete. 21/3 – 20/4 È sufficiente che la Luna cambi posizione, per recuperare il buonumore e alzarsi dal letto positivi. Una conferenza allarga i nostri orizzonti. Immediatezza nell’azione, eccezionale senso pratico, tempismo perfetto e tenacia nel raggiungere gli obiettivi.

Oroscopo di domani 5 settembre 2025: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni.

Bilancia. 23/9 – 22/10 La Luna in Acquario, in trigono a Marte nel nostro cielo, ci fa spingere forte sul pedale della volontà e dell’intraprendenza in ambito sentimentale. Seguiamo da vicino l’andamento dei nostri progetti, ma concediamoci un pizzico di leggerezza e libertà.

Leone. 23/7 – 23/8 Protagonista odierna è la famiglia. La Luna opposta a Venere nel segno ci fa vivere momenti di tensione che richiedono calma e sangue freddo. Non permettiamo che alcuni turbamenti emotivi interferiscano con la nostra naturale concretezza.

Cancro. 22/6 – 22/7 Siamo piuttosto abili nel mettere a frutto le capacità: troviamo alternative, uscendo dagli schemi abituali, per esplorare nuovi percorsi. In casa e in famiglia qualche possibile tensione da tenere a bada, ma anche tanta tenerezza da vivere.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Soffriamo per la malinconia che ci attanaglia e ci rende refrattari alle nuove conoscenze. Vestiamoci di ottimismo e mettiamo il naso fuori casa. Con l’amore siamo un po’ ai ferri corti: confusi e demotivati, cerchiamo nuovi stimoli. Occhio ai quattrini.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Riuscire a concludere tutto nei tempi stabiliti, oggi è più facile del previsto. Un cambio radicale di metodo ci regala un ottimo rendimento. Propensi a metterci in gioco, smaniosi di novità e di schemi originali, rinnoviamo in positivo la vita.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Parlare delle nostre emozioni a un amico che ci incoraggia è un piacere a cui non sappiamo resistere. In coppia la comunicazione è fluida. Scambiarci opinioni e confrontarci ci aprono la mente e il cuore. Vuotare il sacco ci fa sempre un gran bene.

Acquario. 21/1 – 19/2

Affrontiamo al meglio eventuali imprevisti, grazie alla presenza della Luna nel segno, in trigono a Marte in Bilancia. Reagiamo con la giusta modalità. È faticoso conciliare la vita professionale e quella familiare, ma con la dovuta calma, tutto è possibile.

Pesci. 20/2 – 20/3

L’atmosfera assume un andamento dinamico, per merito della nostra energia. Progetti a due per il futuro prendono il via, a seguito di belle sorprese. Bella la sensazione di essere al sicuro. Piena fiducia nei nostri affetti in famiglia e tra le amicizie.