Oroscopo di oggi 4 settembre 2025 per tutti i segni zodiacali secondo Barbanera

Gemelli. 21/5 – 21/6 Giustamente puntiamo in alto, come al solito, però, nonostante le infinite conferme ricevute, crediamo di non avere i numeri per arrivare alla meta. Se la nostra storia d’amore vive un periodo sereno e appagante, impegniamoci perché l’intesa duri a lungo.

Toro. 21/4 – 20/5 Non pretendiamo troppo, quando le circostanze non sono del tutto a nostro favore. Seguiamo le indicazioni che la vita ci offre giorno dopo giorno. Coltiviamo progetti grandiosi, ma con la saggezza di chi sa aspettare il momento giusto per realizzarli.

Ariete. 21/3 – 20/4 La Luna in quadratura scombina diverse tessere del puzzle che ci siamo costruiti in questi ultimi tempi. In serata diventeremo più ottimisti e risoluti. Comunicazione poco fluida in famiglia. Nelle finanze, il vento resta ancora distante dalle nostre vele.

Oroscopo di oggi 4 settembre 2025: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni.

Cancro. 22/6 – 22/7

Giovedì per metà caratterizzato dall’opposizione della Luna al nostro segno. Guardiamo con ottimismo ai prossimi eventi, senza perdere la fiducia. Inquietudini e insoddisfazioni necessitano di cure e di atti simbolici che interrompano il circolo vizioso.

Leone. 23/7 – 23/8

Atmosfera serena, protettiva nei confronti di affari e colloqui di lavoro. Stimolante per seguire passioni, passatempi e iniziative di gruppo. Abbiamo l’opportunità di chiarire alcune questioni in ambito sentimentale o familiare, accantonando l’orgoglio.

Vergine. 24/8 – 22/9

Carriera in primo piano. Arrivano ottime opportunità, che dobbiamo però cullare con paziente costanza, rispettando i tempi di semina e di raccolta. Oggi è possibile navigare a vista, tirare dritto per la nostra strada e agire seguendo soltanto l’istinto.

Bilancia. 23/9 – 22/10

I compiti ripetitivi, che di solito troviamo noiosi, li affrontiamo con il sorriso. La Luna in Capricorno per tutta la mattina farà sentire il suo peso. Affrontiamo con saggezza le difficoltà, ascoltando soprattutto i consigli di chi conosciamo e stimiamo.