Oroscopo di domani 6 settembre 2025 per tutti i segni zodiacali secondo Barbanera

Oroscopo di domani 6 settembre 2025: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni. Oroscopo di domani 6 settembre 2025 Ariete. 21/3 – 20/4

Fermento per progetti e opportunità da realizzare non da soli. Siamo dinamici e grintosi però in gruppo rendiamo di più. Lo scambio è importante. Teniamo conto di alcune innovazioni valide, su cui possiamo facilmente impostare iniziative proficue. Toro. 21/4 – 20/5

Sabato con la Luna in Acquario, che ci tiene sulla corda fino al tardo pomeriggio. In serata, grazie al nostro fascino, ci attendono nuovi incontri. Un giorno piuttosto contraddittorio. Il senso di responsabilità che ci anima collide con il desiderio di libertà. Gemelli. 21/5 – 21/6

La vita sentimentale è facilitata dal nostro sesto senso in tema di incontri al buio. Riconosciamo a distanza chi merita la nostra attenzione. Opponiamo un netto rifiuto alle proposte che solleticano l’ambizione, ma a cui non possiamo far fronte.

Cancro. 22/6 – 22/7

La voglia di divertimento è un buon passaporto per il fine settimana. In gita o in città troviamo stimoli per trascorrere delle ore divertenti. Teniamo il fiato sospeso su una questione che ci sta a cuore, soggetta a fattori imprevisti e imprevedibili. Leone. 23/7 – 23/8

Atmosfera poco esaltante, con la Luna maldisposta nei nostri confronti. Nelle faccende pratiche e domestiche oggi rischiamo di fare fiasco. Un po’ traballante l’equilibrio emotivo, soprattutto a causa della vulnerabilità che non vogliamo manifestare. Vergine. 24/8 – 22/9

L’affetto degli amici dà risultati prodigiosi e si rivela un ottimo antidoto contro le preoccupazioni. Partecipiamo a conferenze e concerti. Se con la famiglia stiamo accumulando tensioni, ci consolano i colleghi: da loro impariamo l’arte dell’elasticità. Bilancia. 23/9 – 22/10

La Luna in trigono spazza via il caos nella sfera sentimentale. Rispondiamo con disponibilità alle esigenze di chi ci fa battere il cuore. Le amicizie ci distraggono dal pensiero di una persona che ci manda su di giri, ma gioca a nascondino.