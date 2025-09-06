Oroscopo di domani 7 settembre 2025 per tutti i segni zodiacali secondo Barbanera

Oroscopo di domani 7 settembre 2025: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni.
Oroscopo di domani 7 settembre 2025
Ariete. 21/3 – 20/4
Domenica all’insegna del riposo, ma in compagnia dei nostri affetti. La lunga settimana lavorativa ha messo a dura prova la nostra resistenza fisica. Abbiamo in mente nuovi progetti: seppur con timore, è forte la curiosità e la voglia di rimetterci in gioco.
Toro. 21/4 – 20/5
Beneficiando del sestile della Luna in Pesci, la giornata sforna opportunità per trarre profitto dagli incontri, dando un contributo a un programma allettante. Da non perdere un concerto, un film romantico, una fuga al mare, un faccia a faccia con un vecchio amore.
Gemelli. 21/5 – 21/6
Gli spazi affettivi o familiari ci vanno stretti e abbiamo il desiderio di respirare. Evitiamo di chiuderci nell’angolo, il movimento trasforma. Lievi divergenze con le persone a noi care ci rendono insofferenti? Il torto non è mai da una parte sola.
Cancro. 22/6 – 22/7
La Luna in trigono incoraggia ogni nostro slancio, che deve essere sempre dinamico. Ci sono momenti in cui è bene fare il punto della situazione. Sdrammatizzare gli eventi consente di vivere più felici e spensierati. Siamo maestri in questa arte, applichiamoci.
Leone. 23/7 – 23/8
Un proficuo confronto di coppia evidenzia la profondità dei sentimenti, rafforza il legame esistente indirizzandolo verso mete più solide. Guardiamo le cose in modo oggettivo, senza complicazioni emotive che possano falsare la realtà.
Vergine. 24/8 – 22/9
La Luna in opposizione a Mercurio nel nostro cielo mina alcune sicurezze, evidenziando così timori che potrebbero inquinare una giovane storia. Rinnoviamo uno schema o rinverdiamo un rapporto senza scardinarlo. Un atto di generosità verso noi stessi.
Bilancia. 23/9 – 22/10
“Nessuna nuova, buona nuova”, per una domenica da trascorrere dove e con chi vogliamo. Armiamoci del giusto stato d’animo, il risultato è garantito. Belle novità in arrivo per noi sul fronte amoroso. Riceviamo risposte, proposte e conferme inaspettate.
Scorpione. 23/10 – 22/11
Un’ottima atmosfera con la Luna dal segno dei Pesci: dispensiamo coccole. Chi ha la fortuna di averci accanto è incoraggiato dalla nostra dolcezza. Strategie difensive, per prendere tempo rispetto a questioni familiari forse ancora non del tutto chiare.
Sagittario. 23/11 – 21/12
Oggi la quadratura della Luna potrebbe destabilizzare il nostro tono emotivo: non agiamo in maniera caotica e impulsiva, ma aspettiamo che passi. Un maggior spirito di collaborazione appiana gli attriti che mettono in subbuglio la vita domestica.
Capricorno. 22/12 – 20/1
In famiglia i battibecchi sono all’ordine del giorno, ma l’affetto è profondo, perciò non andiamo mai a dormire con il broncio. Viva la pace! A causa di qualche divertente fuoriprogramma, si prospettano delle ore piacevoli. Mare, montagna o piscina?
Acquario. 21/1 – 19/2
Sostenuti dalla comprensione della persona amata, recuperiamo le posizioni perdute dopo uno scivolone. Programmiamo un’uscita a due per la sera. Momenti piacevoli, in cui la passione acquista la tenerezza della complicità e la confidenza dell’intimità.
Pesci. 20/2 – 20/3
Non serve rimuginare su eventi che non ci riguardano in prima persona: focalizziamo la nostra attenzione su chi ci sostiene senza riserve. Ricarichiamoci positivamente, occupandoci di quello che ci piace, mantenendo il giusto distacco emotivo.
