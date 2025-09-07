Oroscopo di domani 8 settembre 2025 per tutti i segni zodiacali secondo Barbanera

Oroscopo di domani 8 settembre 2025: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni.
Oroscopo di domani 8 settembre 2025
Ariete. 21/3 – 20/4
Creatività e fantasia sfornano iniziative indovinate, da portare avanti con slancio. Incontri, emozioni ed esperienze movimentano la serata. Piuttosto che chiuderci in noi stessi, sfoghiamoci con una bella sfuriata. Poi fare la pace diventa più dolce.
Toro. 21/4 – 20/5
Qualcuno ci procura forti emozioni, ma se siamo impegnati, prima di un colpo di testa, valutiamo sia i pro sia i contro di questa ventata di novità. Se collocati nella giusta prospettiva, problemi, ansie e timori possono fornirci interessanti ispirazioni.
Gemelli. 21/5 – 21/6
La Luna in quadratura in Pesci rende poco produttivo il nostro ritorno al dovere. Cerchiamo di recuperare la giusta dose di costanza e di responsabilità. La persona amata avanza proposte accattivanti, promettendoci qualcosa che aspettiamo da tempo. Accettiamo.
Cancro. 22/6 – 22/7
Quest’oggi il trigono della Luna con Giove nel segno ci permette di comprendere in profondità lo stato d’animo di ogni nostro interlocutore. Per finire in bellezza la giornata, dedichiamoci a incontri con gli amici e a piacevoli sorprese amorose.
Leone. 23/7 – 23/8
La capacità di adattamento ci consente di sperimentare situazioni nuove e di trovare occasioni per valorizzare alcune idee chiuse nel cassetto. Non è escluso che qualcuno, approfittando della nostra bonarietà, tenti di giocarci un tiro mancino.
Vergine. 24/8 – 22/9
Questa Luna in opposizione ci regala seccature. In coppia discutiamo su tutto, perfino la destinazione di una gita diventa motivo di litigio. Fra gli amici andiamo piuttosto bene: ritrovarci al centro dell’attenzione è vitamina per l’autostima.
Bilancia. 23/9 – 22/10
Per degli idealisti come noi, l’amore deve avere il sapore della preda da cacciare: in mancanza di bersagli appetibili, risparmiamo le munizioni. Autostima, consapevolezza e disponibilità al dialogo sono gli ingredienti fondamentali per dei rapporti duraturi.
Scorpione. 23/10 – 22/11
Se oggi abbiamo in mente di suggellare un bell’avanzamento di carriera, la Luna nel cielo dei Pesci ci garantisce una grande capacità di persuasione. Per realizzare alcuni progetti controlliamo il bilancio. Il denaro è in arrivo, ma va gestito con lungimiranza.
Sagittario. 23/11 – 21/12
Lanciare accuse o recriminare su errori commessi non è costruttivo, specie se a guidarci non è lo spirito di giustizia, ma solo un’inutile ripicca. Esprimiamo con sincerità i nostri sentimenti e non facciamoci influenzare dai dubbi delle persone vicine.
Capricorno. 22/12 – 20/1
La Luna in sestile rende scorrevole il quotidiano, così da ottenere subito dei risultati. Grazie a dei nuovi contatti, il futuro lavorativo appare stimolante. Non è obbligatorio andare al galoppo sfrenato. Le faccende affettive vanno esaminate con attenzione.
Acquario. 21/1 – 19/2
La stanchezza mentale ci fa perdere colpi. Potremmo dover saldare qualche vecchio debito o essere alle prese con una spesa del tutto imprevista. Facciamo buon viso a cattivo gioco e usiamo l’intelligenza per cavarci da qualche fastidioso impaccio.
Pesci. 20/2 – 20/3
Specialmente per quanto riguarda gli spostamenti, le operazioni finanziarie e tutto ciò che comporta dei rischi, questo lunedì procede senza preoccupazioni. Cautela nel dare confidenza a persone che possono avere un concetto piuttosto originale della discrezione.
