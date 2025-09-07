Oroscopo di domani 8 settembre 2025 per tutti i segni zodiacali secondo Barbanera

Oroscopo di domani 8 settembre 2025: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni.

Ariete. 21/3 – 20/4

Creatività e fantasia sfornano iniziative indovinate, da portare avanti con slancio. Incontri, emozioni ed esperienze movimentano la serata. Piuttosto che chiuderci in noi stessi, sfoghiamoci con una bella sfuriata. Poi fare la pace diventa più dolce.

Toro. 21/4 – 20/5

Qualcuno ci procura forti emozioni, ma se siamo impegnati, prima di un colpo di testa, valutiamo sia i pro sia i contro di questa ventata di novità. Se collocati nella giusta prospettiva, problemi, ansie e timori possono fornirci interessanti ispirazioni.

Gemelli. 21/5 – 21/6

La Luna in quadratura in Pesci rende poco produttivo il nostro ritorno al dovere. Cerchiamo di recuperare la giusta dose di costanza e di responsabilità. La persona amata avanza proposte accattivanti, promettendoci qualcosa che aspettiamo da tempo. Accettiamo.