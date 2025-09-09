Oroscopo di oggi 9 settembre 2025 per tutti i segni zodiacali secondo Barbanera

Gemelli. 21/5 – 21/6 La forza di rialzarci e di rimetterci in gioco la troviamo in noi stessi, ma un po’ di gratitudine va alla Luna in Ariete, che ci ricarica e ci incoraggia. Informazioni da non trascurare per risolvere un problema. Dalle stelle, semaforo verde per chi è solo.

Toro. 21/4 – 20/5 Momento adatto per rispolverare il nostro dinamismo. L’intraprendenza e la simpatia incoraggiano la nascita di nuove promettenti amicizie. Siamo in vena di avventure, di attività sportive, di conquiste. Un viaggio all’insegna della scoperta.

Ariete. 21/3 – 20/4 Cambiano i sogni, le prospettive e gli ideali. La creatività è il nostro punto di forza e l’intuito ci sostiene anche nelle decisioni più spinose. Operando con metodo e originalità, otteniamo risultati più che lusinghieri anche dal punto di vista economico.

Oroscopo di oggi 9 settembre 2025: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Coraggio, determinazione, sicurezza: con queste credenziali possiamo arrivare ovunque, avere la meglio su un rivale, conquistare chi ci piace. Una breve gita, un incontro, una notizia foriera di entusiasmo ci rendono capaci di avere ancora fiducia.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Grazie alla Luna in trigono, abbiamo il controllo della situazione. Stando bene con noi stessi, siamo propensi ad assumerci più responsabilità. Voglia di dimostrare di che pasta siamo fatti: evitiamo le competizioni e la smania di stravincere a ogni costo.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Se qualche problema di lavoro ci tiene svegli la notte, attendiamo domani prima di rivendicare ciò che ci spetta: oggi siamo troppo emotivi. Se gli affari subiscono un rallentamento, affrontiamo con spirito zen gli effetti pesanti della Luna in Ariete.

Acquario. 21/1 – 19/2

In amore, mettendo da parte divergenze e punti di vista differenti, possiamo ravvivare la passione che ci ha unito, rafforzando il rapporto. La faretra di Cupido è ben fornita di fascino, desiderio e tenerezza, ma non ha urgenza di scoccare la freccia.

Pesci. 20/2 – 20/3

Clima sereno e disteso in famiglia: pianifichiamo pure vacanze, spostamenti e trasferte, che si rivelano un benefico cambiamento d’aria per tutti. Il lavoro procede per il meglio, ma la quotidianità oggi ci va stretta e avvertiamo desiderio di evasione.