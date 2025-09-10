Oroscopo di domani 11 settembre 2025 per tutti i segni zodiacali secondo Barbanera

Oroscopo di domani 11 settembre 2025: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni.
Oroscopo di domani 11 settembre 2025
Ariete. 21/3 – 20/4
Navighiamo spensierati nel nostro mare blu, calmo e molto rilassante. L’amore scorre va spedito con il vento in poppa, spingendoci lungo la rotta. Iniziative a lungo raggio, investimenti azzeccati nel mattone, soluzioni intelligenti per la casa e i familiari.
Toro. 21/4 – 20/5
La Luna nel segno si rivela fonte di sorprese: grande privilegiato è il lavoro, nonostante il subbuglio causato dalle novità sul fronte sentimentale. Un amico ci regala pillole di buonsenso. I progetti per chi intende metter su famiglia si rilevano costruttivi.
Gemelli. 21/5 – 21/6
Nella giornata odierna possiamo imparare a tornare sui nostri passi, riconoscendo il momento in cui ci accorgiamo di essere decisamene fuori strada. Viviamo e lasciamo vivere. Condividiamo le esperienze con entusiasmo, con le persone che ci circondano.
Cancro. 22/6 – 22/7
Una girandola di emozioni fa riaffiorare vecchi ricordi. Facciamo piazza pulita di questi nostalgici pensieri, ragionando però con il cuore. Respiriamo lentamente e freniamo l’irruenza. Da un incontro casuale può nascere l’amore: accade a chi ci crede.
Leone. 23/7 – 23/8
Gli alti e bassi dell’umore dipendono dalla severa Luna in Toro. Possiamo però compiere la magia di trasformare gli ostacoli in opportunità. Qualche dubbio non è di per sé una zavorra. Un attento esame interiore svela il diamante della consapevolezza.
Vergine. 24/8 – 22/9
Oltre ad apportare serenità e buonumore, la Luna in trigono spinge sulla concretezza: oggi si occupa in modo positivo delle nostre finanze. Siamo stanchi solo a pensare alle tante cose da fare? Mettiamoci all’opera, presto l’energia potrebbe arrivare.
Bilancia. 23/9 – 22/10
È un giovedì strano, forse anche faticoso, ma è la prospettiva a medio o lungo termine a consentirci di attraversare il percorso con leggerezza. Stiamo conquistando posizioni eccellenti, ci vuole ancora un po’ di pazienza. La svolta reale è nell’aria.
Scorpione. 23/10 – 22/11
L’opposizione della Luna ci dà qualche preoccupazione di troppo. La noia e la difficoltà a carburare ci spingono a saccheggiare il frigorifero. A sorpresa, oggi potremmo ottenere dei risvolti positivi: dalle esperienze spiacevoli nascono insegnamenti.
Sagittario. 23/11 – 21/12
Le nostre capacità ci regalano grosse soddisfazioni professionali. Senso della realtà, acume e una squadra imbattibile sono i nostri migliori alleati. Invitare parenti e amici a cena per una riconciliazione potrebbe rivelarsi un’idea eccellente e risolutiva.
Capricorno. 22/12 – 20/1
Ci sono in gioco forze eccellenti, che riescono a trovare il loro posto. La chiarezza della mente è favorita dalla Luna e da un’accurata introspezione. Alziamoci dal letto con il sorriso sulle labbra. Interessi profondi stanno catturando la nostra attenzione.
Acquario. 21/1 – 19/2
Oggi dobbiamo fare i conti con la Luna in quadratura dal Toro. Di fronte a pericolose tentazioni sentimentali e a spese impreviste, il caos regna sovrano. Qualche sospetto sulla condotta di chi amiamo, che ancora non siamo pronti a esprimere con precisione.
Pesci. 20/2 – 20/3
Abbandoniamo il lavoro di buon grado, per goderci delle ore tutte casa e famiglia. I nostri cari ne rimangono piacevolmente sorpresi. Andiamo fortissimo, ma quando siamo in curva, rallentiamo dolcemente, tenendo a bada la voglia di strafare.
