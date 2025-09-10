Oroscopo di oggi 10 settembre 2025 per tutti i segni zodiacali secondo Barbanera

Buoni gli influssi della Luna in Ariete. Se siamo al lavoro, riusciamo a risolvere problemi complessi, ottenendo l’ammirazione dei colleghi. Imprevisti e contraddizioni, contrattempi per chi viaggia. Non imponiamoci rigide tabelle di marcia.

Alto rischio di sbandate del cuore, un innamoramento che potrebbe coglierci di sorpresa. Tutto bene se siamo soli, in caso contrario pensiamoci sopra. Possiamo giocare con destrezza su un doppio fronte, nel caso ci sia qualche indecisione da dissipare.

Rilassiamoci immergendoci in ambienti naturali. Troviamo il tempo per i nostri passatempi preferiti, sono un beneficio per corpo e mente. Investiamo bene i nostri risparmi, affidandoci a persone esperte, in grado di guidarci nei meandri della finanza.

Oroscopo di oggi 10 settembre 2025: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni.

Una giornata contraddittoria, complice l’opposizione della Luna in Ariete. Per tirarci fuori dai guai, imponiamoci e afferriamo le redini della situazione. Agiamo in base a ciò che desideriamo, con buona pace degli equilibri familiari: una scossa è salutare.

Necessitiamo di coraggio per cestinare una storia d’amore del passato: prendiamo una decisione su due piedi e chiudiamo i ricordi nel dimenticatoio. Teniamoci alla larga dal tavolo verde, non commettiamo imprudenze e sfoghiamo il nervosismo con lo sport.

Non tutte le questioni che riguardano la famiglia sono risolte, ma intanto la vita appare meno complicata. Guardiamo al futuro con un certo ottimismo. La Luna in trigono a Venere nel nostro cielo ci regala fascino e intraprendenza per una nuova conquista.

Clima pesante in ambito sentimentale. Le recenti scaramucce di coppia, complice la quadratura della Luna, sembrano ostacoli insormontabili. Come sempre la presenza di un amico ci regala una marcia in più, dispensando consigli utili e gratuiti.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Complice lo stato di grazia in cui viviamo nella nostra relazione, riusciamo a dominare ogni evenienza e a fronteggiare a testa alta gli imprevisti. Voglia di rivincita dopo una sconfitta, per dimostrare agli altri che abbiamo ancora parecchi colpi in canna.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Battaglie sociali, conquiste, successi personali elevano il livello di fiducia in noi stessi. Pensieri positivi che ci mettono addosso l’allegria. Per rendere fluida e costruttiva la comunicazione, evitiamo di incasellare, criticare e giudicare il prossimo.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Circostanze difficili dovute all’incertezza. Pigrizia e voglia di agire non trovano un punto d’accordo. Dissapori con parenti che generano malessere. Siamo in bilico tra il bisogno di indipendenza e il piacere di essere in due. Prendiamoci del tempo per noi.

Acquario. 21/1 – 19/2

Un mercoledì in prevalenza tranquillo. Possiamo dare sfogo e soddisfazione a una sottile vena di pigrizia, concedendoci un meritato riposo. Se ci risulta complicato interagire con gli altri, proviamo a fare da soli, forse possiamo cambiare idea.

Pesci. 20/2 – 20/3

Alle prese con riflessioni e pensieri nati dalla necessità di una verifica, sembriamo un po’ sfuggenti nei confronti della persona amata. Nell’aria chiacchiere o pettegolezzi del tutto privi di fondamento: evitiamo di fantasticarci troppo sopra.