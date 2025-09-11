Oroscopo di oggi 11 settembre 2025 per tutti i segni zodiacali secondo Barbanera

Navighiamo spensierati nel nostro mare blu, calmo e molto rilassante. L’amore scorre va spedito con il vento in poppa, spingendoci lungo la rotta. Iniziative a lungo raggio, investimenti azzeccati nel mattone, soluzioni intelligenti per la casa e i familiari.

Oroscopo di oggi 11 settembre 2025: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni.

È un giovedì strano, forse anche faticoso, ma è la prospettiva a medio o lungo termine a consentirci di attraversare il percorso con leggerezza. Stiamo conquistando posizioni eccellenti, ci vuole ancora un po’ di pazienza. La svolta reale è nell’aria.

Oltre ad apportare serenità e buonumore, la Luna in trigono spinge sulla concretezza: oggi si occupa in modo positivo delle nostre finanze. Siamo stanchi solo a pensare alle tante cose da fare? Mettiamoci all’opera, presto l’energia potrebbe arrivare.

Gli alti e bassi dell’umore dipendono dalla severa Luna in Toro. Possiamo però compiere la magia di trasformare gli ostacoli in opportunità. Qualche dubbio non è di per sé una zavorra. Un attento esame interiore svela il diamante della consapevolezza.

Una girandola di emozioni fa riaffiorare vecchi ricordi. Facciamo piazza pulita di questi nostalgici pensieri, ragionando però con il cuore. Respiriamo lentamente e freniamo l’irruenza. Da un incontro casuale può nascere l’amore: accade a chi ci crede.

Scorpione. 23/10 – 22/11

L’opposizione della Luna ci dà qualche preoccupazione di troppo. La noia e la difficoltà a carburare ci spingono a saccheggiare il frigorifero. A sorpresa, oggi potremmo ottenere dei risvolti positivi: dalle esperienze spiacevoli nascono insegnamenti.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Le nostre capacità ci regalano grosse soddisfazioni professionali. Senso della realtà, acume e una squadra imbattibile sono i nostri migliori alleati. Invitare parenti e amici a cena per una riconciliazione potrebbe rivelarsi un’idea eccellente e risolutiva.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Ci sono in gioco forze eccellenti, che riescono a trovare il loro posto. La chiarezza della mente è favorita dalla Luna e da un’accurata introspezione. Alziamoci dal letto con il sorriso sulle labbra. Interessi profondi stanno catturando la nostra attenzione.

Acquario. 21/1 – 19/2

Oggi dobbiamo fare i conti con la Luna in quadratura dal Toro. Di fronte a pericolose tentazioni sentimentali e a spese impreviste, il caos regna sovrano. Qualche sospetto sulla condotta di chi amiamo, che ancora non siamo pronti a esprimere con precisione.

Pesci. 20/2 – 20/3

Abbandoniamo il lavoro di buon grado, per goderci delle ore tutte casa e famiglia. I nostri cari ne rimangono piacevolmente sorpresi. Andiamo fortissimo, ma quando siamo in curva, rallentiamo dolcemente, tenendo a bada la voglia di strafare.