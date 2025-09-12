Oroscopo di oggi 12 settembre 2025 per tutti i segni zodiacali secondo Barbanera

Oroscopo di oggi 12 settembre 2025: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni. Oroscopo di oggi 12 settembre 2025 Ariete. 21/3 – 20/4 Il nostro asso nella manica è la cooperazione con esperti affidabili: ecco quanto basta per mettere a segno gli obiettivi nella nostra attività. Ottimi risultati in famiglia, ottenuti a suon di diplomazia. Anche l’intesa amorosa può guadagnare punti. Toro. 21/4 – 20/5 Guardiamo in faccia la realtà con tranquillità e decidiamo se accettarla o provare a modificarla. Abbiamo le carte in regola per compiere scelte azzeccate. Rapporti familiari distesi: anche se in coppia c’è da ridire, sappiamo smussare alcuni lati del carattere. Gemelli. 21/5 – 21/6 La nostra capacità di analisi è la chiave per risolvere ogni tipo di questione. Oggi preferiamo far volare la fantasia, armandoci di coraggio. Voglia di cose nuove anche nel campo lavorativo. Un progetto che ci sta a cuore sta prendendo forma.

Cancro. 22/6 – 22/7 Con la Luna in sestile che si schiera nettamente dalla nostra parte, la giornata ci indirizza verso nuove conquiste sia amorose sia professionali. Armonia e serenità fanno da sfondo alle nostre ore, da spendere in famiglia o con gli amici più cari. Leone. 23/7 – 23/8 Tenuti sotto scacco dalla Luna in Toro, tendiamo a nascondere i nostri sentimenti profondi dietro una facciata di voluta indifferenza. Competizione sul lavoro: se non facciamo sconti ai rivali, loro non ce ne faranno al momento opportuno. Vergine. 24/8 – 22/9 Il trigono della Luna con Mercurio nel nostro segno ci aiuta a placare le emozioni, a dare il meglio di fronte ai doveri e a circondarci di bellezza. In arrivo belle notizie che investono le amicizie. Telefonate, messaggi inaspettati, ricordi condivisi. Bilancia. 23/9 – 22/10 Venerdì costruttivo per la carriera: con la giusta dose di intraprendenza e determinazione, ci facciamo notare rispetto ad alcuni colleghi rampanti. Se siamo in attesa di risposte importanti riguardanti l’amore, iniziamo a organizzare una fuga romantica.