Oroscopo di oggi 14 settembre 2025 per tutti i segni zodiacali secondo Barbanera

Oroscopo di oggi 14 settembre 2025: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni. Oroscopo di oggi 14 settembre 2025 Ariete. 21/3 – 20/4

Un piccolo gruzzolo si esaurisce in fretta, sperperato dalla smania di comprare in questa coda dei saldi estivi. Diamo maggior valore al denaro. Desideri intensi si alternano al bisogno di stabilità: l’effetto può essere un’altalena che rischia di piacerci. Toro. 21/4 – 20/5

Domenica priva di eventi significativi, ma la mente è già proiettata a domani: l’ufficio, i colleghi e tutto il confusionario carrozzone lavorativo. Possiamo accusare un calo della determinazione a produrre a tutti i costi, ma non è detto che sia un male. Gemelli. 21/5 – 21/6

Luna che illumina il nostro cielo: in pratica un trampolino di lancio, per definire progetti e gettarli al di là di ogni possibile ostacolo. Una quantità di facilitazioni su tutti i piani: gli spostamenti, gli studi e le nuove amicizie filano lisci.

Cancro. 22/6 – 22/7

Morale alto e gratificazioni a mille nella vita affettiva. Il più bel regalo di chi ci ama consiste nel supportarci, piuttosto che nei beni materiali. Abbiamo l’occasione giusta per metterci in luce, senza paura di volare troppo alto. “La fortuna aiuta gli audaci.” Leone. 23/7 – 23/8

Con la Luna in Gemelli in sestile a Venere, ci batte forte il cuore, stiamo bene in compagnia, le novità ci entusiasmano e l’essere allegri ci viene naturale. Nuove simpatiche conoscenze, che oltre all’amabilità hanno il pregio di avere una fitta rete di contatti. Vergine. 24/8 – 22/9

La Luna in quadrato a Mercurio nel segno genera squilibri emotivi e fragilità. La solidità dell’animo si rivela fondamentale in questo frangente. La creatività e il piacere di costruire possono agevolmente rendere la quotidianità meno noiosa e ripetitiva. Bilancia. 23/9 – 22/10

Il trigono della Luna con Marte conferma le nostre speranze: siamo pimpanti, circondati da volti allegri e benevoli, al centro del mondo. Con un sangue freddo da eroi, mettiamo mano ai noiosi compiti domestici, mantenendo il buonumore.