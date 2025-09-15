Oroscopo di oggi 15 settembre 2025 per tutti i segni zodiacali secondo Barbanera

Oroscopo di oggi 15 settembre 2025: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni. Oroscopo di oggi 15 settembre 2025 Ariete. 21/3 – 20/4 Qualche problema di ordine burocratico o fiscale, forse di vecchia data, entra nel nostro mirino. Diamoci da fare per risolverlo definitivamente. Una relazione di coppia alle prime battute necessita di maggiori cure: la Luna in Cancro potrebbe demotivarci. Toro. 21/4 – 20/5 Il nostro carattere volitivo, unitamente alla Luna in sestile, apre le porte al cambiamento. Privilegiato l’amore, che garantisce evoluzioni. Buone notizie per quanto riguarda amici, vacanze e contatti. Pochi eccessi nelle spese. Pazientiamo. Gemelli. 21/5 – 21/6 Possiamo intervenire con successo, in una situazione affettiva che sembra stagnante, purché non sia tradita la fiducia di chi ci ha sempre sostenuti. Perdonare e dimenticare sono sempre la scelta migliore, crogiolarci in ricordi tormentosi non ha senso.

Cancro. 22/6 – 22/7 Possiamo avere l’opportunità di dare un assetto diverso a rapporti e faccende che l’impeto e la testardaggine hanno reso piuttosto farraginosi. Cuor di leoni nei sentimenti e volpi sul lavoro, specie per ciò che concerne un potenziale investimento. Leone. 23/7 – 23/8 Illuminato da una felice intuizione, un progetto accantonato si ripropone in maniera diversa, lasciandoci buone speranze per la sua realizzazione. Riflettiamo bene e scegliamo l’ambito che ci sembra più adatto, per un’azione prudente ma decisa. Vergine. 24/8 – 22/9 La Luna in Cancro non si limita a darci una mano nelle varie incombenze, facendo filare tutto liscio, ma ci fa dono anche di un bel sorriso. Viviamo una fase caratterizzata da pensiero lucido, azione equilibrata e da un’alta capacità di interazione. Bilancia. 23/9 – 22/10 La Luna in quadratura ci rema contro, causando malumori in famiglia. Il nostro senso critico va calibrato in relazione ai nostri interlocutori. I legami affettivi si fanno più profondi, ma cerchiamo di essere comprensivi e come sempre onesti.