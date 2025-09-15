Oroscopo di domani 16 settembre 2025 per tutti i segni zodiacali secondo Barbanera

Oroscopo di domani 16 settembre 2025: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni. Oroscopo di domani 16 settembre 2025 Ariete. 21/3 – 20/4 Giornata laboriosa ma efficace, a patto che riusciamo a trovare un equilibrio fra gli impegni, gli affetti e l’irresistibile voglia di sognare. Uno sguardo attento alle entrate e alle uscite potrebbe darci suggerimenti su come migliorare il bilancio. Toro. 21/4 – 20/5 La Luna in Cancro offre una buona opportunità per dare sfogo alla nostra creatività: per una volta possiamo mettere fra parentesi la burocrazia. Una nostra presenza più attiva e premurosa nella relazione ci eviterebbe diversi contrasti e malumori. Gemelli. 21/5 – 21/6 Progetti in fase di decollo e varie dinamiche familiari ci mettono in fermento. Le buone notizie sono sempre frutto della determinazione e della volontà. Dovremmo prendere in considerazione alcune proposte lavorative che comportano cambiamenti positivi.

Cancro. 22/6 – 22/7 Abbiamo gli strumenti per valutare con sano realismo le situazioni che non vanno e per provare, armati di santa pazienza, a trasformarle. Una maggiore considerazione per le idee dei nostri collaboratori favorisce un’intesa profonda e vincente. Leone. 23/7 – 23/8 Piccole noie o imprevisti futili non dovrebbero avere la capacità di decentrarci, tanto più se si ha accanto una presenza affettuosa e sorridente. Tralasciando una carenza organizzativa che a dire il vero ci mette in affanno, centriamo comunque il bersaglio. Vergine. 24/8 – 22/9 Gli influssi positivi del Sole nel segno in sestile con la Luna sono una manna per il nostro umore, che oggi risulta particolarmente scintillante. Riusciamo ad appianare ogni contrasto all’interno della coppia, con l’attitudine all’ascolto e alla comprensione. Bilancia. 23/9 – 22/10 Se siamo giù di corda, a fronte della Luna in quadratura, tuffiamoci nelle braccia accoglienti della famiglia: è ciò di cui abbiamo più bisogno. Al bando le titubanze, sfoderiamo il coraggio per fare i passi necessari verso una tenera riconciliazione.