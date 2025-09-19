Oroscopo di domani 20 settembre 2025 per tutti i segni zodiacali secondo Barbanera

La coscienza ci costringe a una maggiore presenza in casa. Nei giorni passati, assorbiti dalle scadenze, abbiamo trascurato i nostri cari. Un problema con un amico, affrontato con obiettività, può essere rivisto, discusso e alla fine risolto.

Oroscopo di domani 20 settembre 2025: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni.

Cancro. 22/6 – 22/7

Oggi, grazie alla Luna in sestile, abbiamo modo di risolvere alcune questioni delicate: portare a termine gli impegni è una realtà a portata di mano. Una nuova relazione può fiorire e farsi fin da subito coinvolgente. Serenità anche per le coppie un po’ ossidate.

Leone. 23/7 – 23/8

Abbiamo finalmente la possibilità di staccare da tutto e tutti, ritagliandoci del tempo per noi stessi. Scegliamo una meta in grado di rigenerarci. In amore, il passato è una zavorra che non ci consente di viaggiare spediti. Alleggeriamo il bagaglio.

Vergine. 24/8 – 22/9

Per merito della Luna nel segno, abbiamo i numeri per vincere qualunque sfida, a condizione che il traguardo non sia realisticamente irraggiungibile. Il morale è alto e leggero. Riusciamo a essere spontanei e a non far sì che i dubbi frenino lo slancio.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Un filo di tensione pervade la nostra storia d’amore. Alcuni imprevisti esterni, collegati alla professione, incidono sulla sua serenità. Occupiamoci di casa, faccende e affari. Tirando le somme, possiamo scoprire una gradita sorpresa.