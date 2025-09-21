Oroscopo di oggi 21 settembre 2025 per tutti i segni zodiacali secondo Barbanera

Gemelli . 21/5 – 21/6 La Luna in quadratura ci pone di fronte a una matassa di pensieri da sbrogliare. Una voce interiore ci guida, aiutandoci a cambiare le cose. Alcuni malesseri sono soprattutto di carattere psicosomatico: cominciamo ad agire in maniera diversa.

Toro . 21/4 – 20/5 Giornata ideale per concederci una gita, ritemprarci a contatto con la natura e coccolarci con trattamenti termali. Favorita l’audacia in amore. Ottime notizie per chi è sentimentalmente solo. In arrivo un invito intrigante, che dobbiamo subito accettare.

Nuovi orizzonti d’investimento sono pronti al varo, ma prima, a costo di apparire pignoli, riguardiamo i dettagli che potrebbero fare la differenza. Risentiamo del clima ballerino all’interno dei legami affettivi: forse è la quotidianità che genera una certa insofferenza.

Oroscopo di oggi 21 settembre 2025: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni.

Cancro. 22/6 – 22/7

Dovendo fronteggiare degli imprevisti o adattarci a esigenze pratiche, possiamo contare sulla Luna in Vergine per diventare più precisi e analitici. A dispetto delle nostre fosche previsioni, di fronte a un problema troviamo appoggi e comprensione.

Leone. 23/7 – 23/8

Carichi di energia in tutte le attività che richiedono socializzazione, oggi riusciamo a trascorrere una domenica all’insegna della convivialità. Determinati, efficienti e rapidi nell’agire, ci impegniamo per fare ordine, spazzando il campo dal superfluo.

Vergine. 24/8 – 22/9

Il Sole congiunto alla Luna nuova ci rende invincibili agli occhi dei figli o della persona amata. Nessuno concretizza la felicità come lo facciamo noi. Prendiamoci la responsabilità di agire nella coppia, senza pretendere di ottenere comunque qualcosa in cambio.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Una discussione animata con i nostri cari amici è uno stimolo per testare una nuova modalità di vivere un confronto, meno accusatoria e più empatica. “Aiutati che il ciel ti aiuta.” Più che la forza, servono di certo furbizia e morbidezza, le nostre peculiarità.