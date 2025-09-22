Oroscopo di oggi 22 settembre 2025 per tutti i segni zodiacali secondo Barbanera

La Luna, in trigono a Urano nel nostro cielo, ci spinge ad accettare nuove sfide, con quel leggero rischio che regala un po’ di brio alla quotidianità. Oggi ci è concesso perfino di cercare il pelo nell’uovo e di contestare per principio ogni proposta ricevuta.

Lunedì sotto l’egida della tranquillità. Riprendiamo i vari progetti senza particolare fatica, cercando di non trascurare il nostro benessere. Il piacere di piacere crea un circolo virtuoso, con effetti piuttosto galvanizzanti sia in amore sia nel lavoro.

La nostra storia d’amore sta attraversando una fase delicata: l’opposizione della Luna a Nettuno nel nostro segno ci pone di fronte a una strada tortuosa. Se i rapporti con i collaboratori ci creano nervosismo, proviamo ad allentare la tensione riducendo le pretese.

Oroscopo di oggi 22 settembre 2025: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni.

Luna tranquilla e beata in congiunzione. Grazie anche all’ingresso del Sole, possiamo trascorrere dei momenti piacevoli, ricchi di presenze affettuose. Il settore professionale è in luce: non preoccupiamoci troppo, se una trattativa in corso parrebbe arenarsi.

La Luna amichevole in Bilancia equivale a una promessa di serenità. Un sentimento messo in naftalina torna al centro di un’inattesa riscoperta. La situazione è in evoluzione, ma bisogna saperla gestire con metodo, organizzazione e molta calma.

Qualche imprevisto è da mettere in conto, con la Luna in quadratura. Nella nostra attività possiamo evitare disagi, solo ancorandoci a uno stile misurato. Plachiamo gli slanci sentimentali: la persona amata potrebbe non vedere di buon occhio questo atteggiamento.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Accettiamo serenamente un confronto di opinioni. Non irrigidiamoci sulle nostre idee, anche se ci appaiono più lungimiranti di quelle altrui. È tempo di osare con il cuore e nella carriera. L’arrivo di Marte nel segno ci fa cogliere occasioni d’oro.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Giornata improntata al dinamismo. Si profilano viaggi e contatti interessanti, che possono ampliare i nostri orizzonti e aumentare le competenze. Nella relazione a due viviamo un temporaneo calo di passione e di dialogo, che non desta però preoccupazione.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Dissidi con i soci per questioni di budget, che in sinergia con la Luna in Bilancia, non ci permettono di essere efficienti come al solito. Suggelliamo una rappacificazione di coppia con una cena romantica, in un ambiente esclusivo e raffinato.

Acquario. 21/1 – 19/2

La Luna e Plutone in trigono sono una configurazione ideale per creare un’atmosfera piacevole. Disinvoltura, spigliatezza e comunicativa che spiazzano. Inviti per gite ed escursioni di fine estate, ma gli ingenti impegni di lavoro ci spingono a declinare.

Pesci. 20/2 – 20/3

Teniamo a freno il nostro orgoglio e tolleriamo anche la permalosità. Possiamo così muoverci con successo, concedendoci qualche piccolo lusso. Affabilità, socievolezza e un tocco di vivacità ci rendono un polo attrattivo per amici e conoscenti.