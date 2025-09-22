Oroscopo di domani 23 settembre 2025 per tutti i segni zodiacali secondo Barbanera

Oroscopo di domani 23 settembre 2025: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni. Oroscopo di domani 23 settembre 2025 Ariete. 21/3 – 20/4 Prendiamoci una pausa, se ci sentiamo sopraffatti dai troppi compiti da svolgere. Le opposizioni del Sole e della Luna ci rendono scarichi e poco motivati. La collaborazione in famiglia allevia la stanchezza: un peso è più leggero, se suddiviso fra i suoi membri. Toro. 21/4 – 20/5 Dedichiamoci all’esplorazione della sfera interiore: viaggi dello spirito, vissuti o sognati, ci trasportano in una dimensione ultraterrena. La passione fa da collante nella coppia e i progetti si definiscono alla luce delle reciproche esigenze. Gemelli. 21/5 – 21/6 Abbiamo le qualità indispensabili per puntare a un avanzamento di carriera. La Luna in Bilancia fa sì che i nostri meriti vengano riconosciuti. In ambito sentimentale finalmente mostriamo la bellezza interiore, riservata soltanto agli intenditori.

Cancro. 22/6 – 22/7 La Luna si mette di traverso, in combutta con Giove. Qualche conflitto in famiglia, dove seminiamo pace, ma non raccogliamo collaborazione. Tocchiamo con mano il potere della gentilezza: un semplice sorriso ci riporta in armonia con la persona amata. Leone. 23/7 – 23/8 Oggi c’è più di un motivo per brindare. La Luna in sestile ci preannuncia un martedì consacrato all’amicizia e alla serenità familiare. I nostri simpatici amici pelosi sono esuberanti e necessitano di fare una bella corsetta in spazi aperti. Vergine. 24/8 – 22/9 Se abbiamo trascurato i nostri affetti a causa dei troppi impegni, escogitiamo il modo per passare del tempo con loro, ristabilendo le priorità. Assumiamoci la responsabilità di agire con coraggio, di fronte a un’ingiustizia che ci appare evidente. Bilancia. 23/9 – 22/10 La Luna congiunta insinua in noi la voglia di protagonismo, di attenzioni, di spendere e spandere come se non ci fosse un domani. Moderazione! Nonostante Giove e Nettuno, le ore scorrono placide, come un fiume che è ormai in prossimità della foce.