Oroscopo di domani 24 settembre 2025 per tutti i segni zodiacali secondo Barbanera

Gemelli . 21/5 – 21/6 Se le faccende di cuore sono confuse, a giorni possiamo iniziare a vedere uno spiraglio, una luce che possa guidarci con passo sicuro fuori dalle nebbie. Diamo prova di grande serietà sul lavoro, e probabilmente questo ci mette in risalto con i superiori.

Toro . 21/4 – 20/5 Cerchiamo di sdrammatizzare e di appianare, con il dialogo, eventuali incomprensioni e contrasti di coppia, acuiti dalla Luna in opposizione. Se l’invidia logora i rapporti fra colleghi, dobbiamo deporre l’ascia di guerra mostrandoci aperti al dialogo.

Ariete . 21/3 – 20/4 Le energie sono latitanti, ma l’impegno ci premia. Gratifichiamoci con qualche coccola dedicata a migliorare l’immagine e il benessere. Controlliamo con cura che non ci siano oneri economici pendenti o vecchi debiti, sbadatamente dimenticati.

Oroscopo di domani 24 settembre 2025: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni.

Vergine . 24/8 – 22/9 La Luna in sestile in fatto di grinta e intuito è, come sempre, una mano santa: oggi siamo predisposti a concludere affari importanti e proficui. Parole convincenti, seguite da azioni concrete. In amore le imbrocchiamo tutte giuste, una dopo l’altra.

Leone . 23/7 – 23/8 La voglia di abbandonarci al flusso delle emozioni è irrefrenabile, ma la Luna in Scorpione e l’innata paura di mostrarci fragili ci trattengono. Osiamo cambiamenti, liberiamoci dalle zavorre, senza timore di lasciare la strada vecchia per la nuova.

Cancro . 22/6 – 22/7 La Luna in trigono instaura intorno a noi un clima sereno e tranquillo. Comunicativa in risalita: l’intesa perduta può venire recuperata. Con intelligenza e uno straordinario sangue freddo, riusciamo a gestire un avvenimento piuttosto delicato.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Giornata ricca di carica energetica, per la congiunzione fra la Luna e Marte: tentiamo di indirizzarla in ambiti nei quali ultimamente battiamo la fiacca. La situazione affettiva è in piacevole subbuglio: viviamo batticuori, tenerezze e momenti di passione.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Riflettori puntati sull’economia: dovendo affidarci alla nostra abilità, evitiamo operazioni finanziarie troppo complesse, che non sapremmo gestire. Una spesa legata al nostro benessere incide sul bilancio, ma i risultati valgono tutto il prezzo pagato.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Probabilmente siamo così presi dal lavoro o dallo studio, che i divertimenti oggi restano in secondo piano. La nostra determinazione dà risultati incoraggianti. Se la forma è fiacca e le incombenze sono pressanti, dobbiamo ideare una strategia per non crollare subito.

Acquario. 21/1 – 19/2

Qualche difficoltà d’intesa con gli altri è scontata, a causa della Luna e di Marte in quadratura a Plutone nel segno: non conviene esporci più del dovuto. Se abbiamo delle cose in sospeso, sarebbe meglio concluderle in fretta, senza andare troppo per il sottile.

Pesci. 20/2 – 20/3

La Luna in Scorpione è nostra alleata in fatto di intuizioni: abbiamo i mezzi e le possibilità per cavarcela bene in più ambiti, dando il meglio di noi. Stupefacente il connubio fra razionalità e fantasia, coraggio ed entusiasmo. L’impossibile diviene reale.