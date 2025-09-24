Oroscopo di domani 25 settembre 2025 per tutti i segni zodiacali secondo Barbanera

Clima energico e produttivo. Prepariamoci a fare dei repentini cambiamenti in corso d’opera: ciò che davamo per scontato non è detto che lo sia. Calibriamo eventuali reazioni eccessive, osservando i comportamenti altrui con occhi meno critici.

Rallentamenti in campo lavorativo generano ansie difficili da controllare, soprattutto oggi che la Luna in opposizione appesantisce l’umore. In casa qualcuno esige da noi risposte chiare e promesse precise: non nascondiamo la testa sotto la sabbia.

L’infallibile intuito ci aiuta a interpretare la realtà: con il suo occhio disincantato, ci mostra tutte le facce della medaglia chiamata amore. Se lasciamo qualche cosa in sospeso, è inevitabile farlo in una giornata così densa di impegni e di stimoli.

Oroscopo di domani 25 settembre 2025: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni.

Cancro. 22/6 – 22/7

Sul piano mentale ci sentiamo incrollabili. Siamo finalmente in grado di comprendere cosa vogliamo, ma anche cosa gli altri si aspettano da noi. Allontanando ogni pretesto di distrazione, possiamo dedicarci al dovere: resa eccellente, esecuzione ottima.

Leone. 23/7 – 23/8

La disarmonica Luna in Scorpione consiglia vivamente un approccio diverso nel ruolo professionale: meno impeto e maggiore sicurezza in noi. Un po’ di scompiglio, negli affetti e in famiglia, amplifica le preoccupazioni rendendoci inquieti e umorali.

Vergine. 24/8 – 22/9

Guardando i recenti risultati insoddisfacenti, grazie al sestile Luna-Venere troviamo spunti interessanti, per riacquistare armonia, equilibrio e fantasia. Risparmiamo le forze, comprendendo quando un’impresa è persa in partenza e non vale uno sforzo eccessivo.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Dato che a livello emotivo godiamo di una certa stabilità, potremmo cercare riscontri positivi nell’ambito dell’attività, magari con nuove sfide. Programmiamo un viaggio con un amico o con la persona amata, per condividere con loro ricordi ed emozioni.