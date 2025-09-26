Oroscopo di oggi 26 settembre 2025 per tutti i segni zodiacali secondo Barbanera

Oroscopo di oggi 26 settembre 2025: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni. Oroscopo di oggi 26 settembre 2025 Ariete. 21/3 – 20/4 Le ore scorrono serene. Dividiamo equamente il tempo fra incombenze lavorative ed esigenze dei nostri cari, non lasciando nessuno indietro. La vita di coppia recupera gradatamente punti, alcuni nuovi incontri segnano una buona ripartenza. Toro. 21/4 – 20/5 Se siamo in lite con un collega, proviamo a mostrarci del tutto superiori e a ignorarlo. Con la Luna ancora in Scorpione, meglio evitare passi falsi. Abbiamo tanto lavoro in casa, fra pulizie arretrate e cucina, bimbi da intrattenere e familiari brontoloni. Gemelli. 21/5 – 21/6 Un venerdì abbastanza anonimo: rientrare finalmente alla base, dopo le recenti fatiche, è funzionale per ricaricare le batterie e fare il punto. Sembra facile rimanere senza far niente, ma non lo è affatto: da troppo tempo siamo abituati a stare sull’attenti.

Cancro. 22/6 – 22/7 Clima che ci appare altamente stimolante, grazie al trigono della Luna al nostro Giove. Affrontiamo la quotidianità con un insolito entusiasmo. Un viaggio o uno spostamento sono oggi la priorità: non aver pianificato con anticipo si rivela assai eccitante. Leone. 23/7 – 23/8 Malumore dichiarato, con la Luna in Scorpione. Il modo migliore per attraversare bene la giornata è badare al sodo: l’apparenza non ha sostanza. Diamo un’occasione a una persona, prima di dire che la sua compagnia non fa per noi. Lasciamo scorrere. Vergine. 24/8 – 22/9 Siamo abili ad associare l’intuito alla razionalità, diventando così un punto di riferimento per i colleghi. Piacevoli proposte dai piani alti. Concediamoci lo sfizio di un’avventura virtuale, con la possibilità di comparire o sparire nel nulla. Bilancia. 23/9 – 22/10 Atmosfera tranquilla e lontana dai soliti clamori. Pervasi da un positivo entusiasmo, scopriamo o riscopriamo il piacere intimo dell’amicizia. Le cose si stanno mettendo bene in ambito sentimentale. Scegliamo la comunicazione diretta, è la più efficace.