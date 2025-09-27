Oroscopo di oggi 27 settembre 2025 per tutti i segni zodiacali secondo Barbanera

Con la Luna in opposizione anche a Urano, è complicato alleggerire la mente. Cogliamo al volo ogni occasione per svagarci e liberarci da vecchie rigidità. Con calma e pazienza, possiamo indebolire le resistenze da parte dell’ambiente, un pezzo alla volta.

L’impegno lavorativo e la dedizione offrono risultati in linea con le nostre aspettative. In ambito affettivo riguadagniamo la fiducia persa. Organizziamo un incontro con un caro amico che vive lontano. È bello raccontarci e farci raccontare.

Oroscopo di oggi 27 settembre 2025: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni.

Cancro. 22/6 – 22/7

Le sfide lanciate da Cupido ci coinvolgono e ci intrigano: siamo spinti dall’intraprendenza e protetti dalla corazza che ci siamo costruiti nel tempo. Un pomeriggio alle terme o dei massaggi sono i perfetti ingredienti di questo primo sabato d’autunno.

Leone. 23/7 – 23/8

Oggi la Luna in Sagittario esalta i punti forti dell’organizzazione e del carisma. Alle prese con un evento sociale, ne usciamo da trascinatori. Un’avventura potrebbe regalarci più brividi di quanto non faccia una relazione stanca e ormai logora.

Vergine. 24/8 – 22/9

In tema di cuore, con la Luna quadrata a Venere, facciamo fatica a esprimere qualsiasi sentimento che non sia di ostilità e sfiducia. Possiamo concederci una gita fuori porta, che ci regali momenti di svago e allontani i pensieri torvi.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Alla luce degli ultimi eventi, possiamo rivalutare la nostra unione: è stata solo una questione di comunicazione, che sicuramente può essere migliorata. La nostra cassetta degli attrezzi è formidabile: contiene creatività, adattabilità, fortuna e buone amicizie.