Oroscopo di oggi 28 settembre 2025 per tutti i segni zodiacali secondo Barbanera

Oroscopo di oggi 28 settembre 2025: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni.

Ariete. 21/3 – 20/4

La determinazione agisce come un balsamo: cicatrizza le ferite amorose e rigenera l’animo, con la prospettiva di nuovi fortunati incontri. L’ambizione ci pungola: mettiamo da parte l’incertezza e confidiamo negli amici. Siamo vicini alla meta!

Toro. 21/4 – 20/5

Quando la confusione regna tutt’intorno, è necessario riordinare e disciplinare prima i nostri pensieri. È utile un confronto con i nostri cari. Il lavoro è spesso al primo posto, che ci piaccia o no. Ripristiniamo una scala di valori più equilibrata.

Gemelli. 21/5 – 21/6

La Luna ostile odierna ci crea qualche complicazione sul piano emozionale. Delusione per un viaggio sfumato, ma che riusciamo a riorganizzare a breve. La persona a cui pensiamo ci chiama, risollevando in positivo una domenica dai toni spenti e un po’ tristi.