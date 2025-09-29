Oroscopo di oggi 29 settembre 2025 per tutti i segni zodiacali secondo Barbanera

Oroscopo di oggi 29 settembre 2025: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni.
Oroscopo di oggi 29 settembre 2025
Ariete. 21/3 – 20/4
Con la quadratura della Luna a Nettuno, il risveglio viene turbato da un battibecco o un’incomprensione. Proviamo a migliorare la comunicazione. Dato che nulla ci viene regalato, certi risultati superiori alla media ce li dobbiamo sudare e ottenere sul campo.
Toro. 21/4 – 20/5
La sinergia fra l’ascendente che abbiamo sugli altri e la Luna nel cielo del Capricorno ci consentono di aprire quelle porte che ci sembravano chiuse. In ripresa il senso critico e lo spirito pratico, con cui possiamo portare avanti ogni nostra iniziativa.
Gemelli. 21/5 – 21/6
Nel conflitto tra ragione e sentimento, oggi facciamo appello alla stabilità emotiva, perché ci protegga dal ricordo triste di qualcuno legato al passato. Si impone una scelta: continuare a dar battaglia oppure smettere di crederci, dedicandoci così ad altro.
Cancro. 22/6 – 22/7
Nel lavoro inciampiamo in alcuni imprevisti, in grado di bloccare momentaneamente un progetto a cui teniamo molto. Non perdiamo la fiducia. Attimi d’incomprensione fra le mura domestiche. Possiamo superare le difficoltà dialogando apertamente.
Leone. 23/7 – 23/8
Ci attende un lunedì frizzante, da cui possiamo attingere energie benefiche per tutti i giorni a venire. Molte opportunità, diamoci da fare. Senza sfiancarci, troviamo un compromesso e se serve, alziamo la voce per farci sentire e comprendere.
Vergine. 24/8 – 22/9
La Luna in trigono ci facilita la giornata, sia in ambito professionale sia familiare. Raccogliamo finalmente i copiosi frutti di una puntigliosa semina. Nella coppia occorre stringere un’alleanza con chi amiamo: ognuno si prenda le proprie responsabilità.
Bilancia. 23/9 – 22/10
L’atmosfera sentimentale è perturbata, anche a causa della Luna in Capricorno. Questioni di principio ci vedono ancora in acceso conflitto. La calda carezza di un amico ci permette di affrontare serenamente una questione piuttosto delicata.
Scorpione. 23/10 – 22/11
La settimana si apre con la risoluzione, a nostro vantaggio, di una vecchia storia assai intricata: un peso enorme che ci togliamo dalla mente. La strada adesso è tutta in discesa, ma per mantenere il controllo, ogni tanto dobbiamo azionare il freno.
Sagittario. 23/11 – 21/12
Un disegno ambizioso ci frulla in testa, ma esitiamo per paura di fallire. Ascoltiamo il parere di una persona fidata, seguendone il consiglio. Niente di serio, soltanto un lieve disagio che non ci permette di apprezzare quello che di bello ci è capitato.
Capricorno. 22/12 – 20/1
La lunga attesa del cuore viene ripagata da un incontro davvero interessante: come un’onda, potrebbe travolgere e rivoluzionare la nostra vita. Ponderiamo le risorse a disposizione, per definire ciò che sappiamo e dobbiamo fare senza inutili intrusioni.
Acquario. 21/1 – 19/2
Oggi, grazie alla diplomazia, siamo in grado di affrontare con successo una crisi causata dalla gelosia dell’amato, facendo valere le nostre ragioni. Un’amicizia si trasforma magicamente in amore, con una fiammata che ci lascia piacevolmente scottati.
Pesci. 20/2 – 20/3
Merito dell’umore conciliante, se i rapporti con i nostri collaboratori profumano di pace. Siamo in grado di farci ascoltare senza imporre nulla. Rapporti affettivi complessi, se apparteniamo alla schiera di chi piace fare incursioni negli orticelli altrui.
