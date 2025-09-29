Oroscopo di domani 30 settembre 2025 per tutti i segni zodiacali secondo Barbanera

Sempre pronti ad approfittare della Luna in trigono e dell’occasione di un viaggio, per lasciare a casa i problemi e rilassarci nel modo preferito. Oggi in ambito sentimentale può accadere di tutto, i cuori solitari innamorarsi perdutamente, le coppie scoppiare.

Luna contraria per l’intera giornata dal cielo del Capricorno, ma l’aiuto di chi ci ama accende un faro che illumina una situazione poco chiara. Bene la casa, così come il lavoro e i figli, mettiamo però anche noi stessi in cima alla lista delle priorità.

Oroscopo di domani 30 settembre 2025: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni.

Cancro. 22/6 – 22/7

“Dopo la pioggia viene il sereno, brilla in cielo l’arcobaleno.” Ma oggi, con la Luna opposta, siamo nell’occhio del ciclone e sogniamo solo un riparo sicuro. Fra noi e la persona amata fluisce una forte corrente di energia mentale e fisica, ma a volte pare interrompersi.

Leone. 23/7 – 23/8

Cupido si fa corriere di novità e sorprese: ha la capacità di dare una svolta alla nostra vita, ma occorre prima ammorbidire certi atteggiamenti. La forza interiore va rivolta al cambiamento: ambiente, frequentazioni, occupazione. Facce nuove da conoscere.

Vergine. 24/8 – 22/9

Con la Luna in Capricorno in trigono a Venere, è un martedì all’altezza delle aspettative. I legami d’amore e d’amicizia godono di armonia ed equilibrio. Calma e pazienza: le parole chiave con cui affrontare gli imprevisti del lavoro. La cultura apre la mente.

Bilancia. 23/9 – 22/10