Oroscopo di oggi 2 ottobre 2025 per tutti i segni zodiacali secondo Barbanera

Oroscopo di oggi 2 ottobre 2025: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni. Oroscopo di oggi 2 ottobre 2025 Ariete. 21/3 – 20/4 Pensiamo e agiamo in prospettiva di ciò che sta cambiando, con mente razionale, ma con la fantasia fanciullesca dei nostri giorni migliori. Il panorama delle amicizie si arricchisce continuamente, grazie al potere di condivisione e altruismo. Toro. 21/4 – 20/5 Prestare fiducia a chi non la merita potrebbe essere rischioso, in questo caso valutiamo le circostanze personalmente e con i nostri mezzi. Una ricorrenza da vivere a breve ci porta a organizzare al meglio ogni dettaglio per avere successo. Gemelli. 21/5 – 21/6 La Luna in trigono con Urano ci regala desiderio di vivacità, avvertiamo la spinta giusta per gestire situazioni organizzative al lavoro e in famiglia. Il desiderio di emozioni va incanalato al meglio, per non rischiare di alterare gli equilibri esistenti.

Cancro. 22/6 – 22/7 Se tendiamo a fare considerazioni e a elaborare pensieri negativi, le stelle consigliano di alzare la testa e di guardare avanti con serenità. Cambia la situazione di chi sogna un nuovo amore: un vento di novità stimolanti sta per investirci. Leone. 23/7 – 23/8 La pazienza e la fiducia ci aprono le porte del successo, far avanzare le speranze nella certezza della riuscita può condurci alla meta desiderata. Momento favorevole per comunicare con il mondo, dare voce alle nostre idee è gratificante e costruttivo. Vergine. 24/8 – 22/9 In giornata possiamo liberarci delle rigidità, se non è tutto perfetto, abbiamo tempo da dedicare a chi si aspetta un’attenzione in più. Il controllo delle spese e un corretto bilancio è utile per affrontare in tranquillità i prossimi mesi. Bilancia. 23/9 – 22/10 L’impegno costante nel lavoro porta a scalare vette più alte, e consente un nuovo senso di gratificazione e liberazione dai vincoli precedenti. Il bel trigono del Sole con la Luna esalta la creatività e l’armonia interiore fra emozioni e intelletto.