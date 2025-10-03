Oroscopo di domani 4 ottobre 2025 per tutti i segni zodiacali secondo Barbanera

Oroscopo di domani 4 ottobre 2025: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni.

Ariete. 21/3 – 20/4 Le aspettative di un fine settimana che sia liberatorio e stimolante sono forse eccessive. L’idea iniziale si trasforma, ma con successo. Non lasciamo che sia la gelosia a dominare e gestire la nostra mente, dare fiducia è un’arma vincente. Toro. 21/4 – 20/5 Ci vediamo riflessi nel nostro proprio segno, con la forza taurina che va verso la meta senza indugi. Arriviamo così al compimento dei progetti. La famiglia conta su di noi per la forza e la disponibilità, siamo il porto sicuro per chi ci ama. Gemelli. 21/5 – 21/6 È il buon utilizzo della tecnologia a dare spinta e progresso al nostro pensiero, alle idee che arrivano e al modo di poterle realizzare. Possiamo pensare di investire parte dei risparmi in un acquisto che restituisce una sensibile entrata.

Cancro. 22/6 – 22/7 Valutare con attenzione le proposte, prendere tempo su decisioni basilari e ascoltare il consiglio di un parente, queste sono le linee guida. Dopo relazioni giocose e fugaci, iniziamo a vedere l’amore come il punto di approdo sicuro auspicabile Leone. 23/7 – 23/8 L’orgoglio può essere visto dal prossimo come un sintomo di debolezza, cerchiamo di lavorare su noi stessi per migliorare questo aspetto. Il Sole ci infonde la volontà di realizzare degli obiettivi importanti, pur restando fedeli a noi stessi. Vergine. 24/8 – 22/9 Un breve viaggio mette alla prova le nostre capacità professionali, fornendoci la possibilità di ampliare il piano delle conoscenze. È probabile che nel rapporto di coppia ci venga rimproverato un atteggiamento di poca attenzione. Bilancia. 23/9 – 22/10 La tentazione di spendere soldi in beni materiali e che soddisfino il gusto estetico potrebbe essere forte, adottiamo il giusto buonsenso. Lasciamoci trasportare dalle emozioni. Grazie al potere della seduzione, ci aspettano momenti felici.