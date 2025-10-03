Oroscopo di oggi 3 ottobre 2025 per tutti i segni zodiacali secondo Barbanera

Oroscopo di oggi 3 ottobre 2025: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni. Oroscopo di oggi 3 ottobre 2025 Ariete. 21/3 – 20/4 Il cielo odierno permette dei buoni rapporti con gli altri, a patto di non prendere posizioni assolute, rispettare il nostro interlocutore è fondamentale. Oggi ricordiamo che in amore, a volte, è più importante ascoltare che parlare, evitiamo i contrasti. Toro. 21/4 – 20/5 Con Venere in trigono, assaporiamo la capacità di amare e goderci la vita e i piaceri terreni. Con noi la nostra governatrice si sente sempre a casa. Attiviamo una bella connessione fra il nostro mondo personale e ciò che riguarda la socialità. Gemelli. 21/5 – 21/6 Non tutto risulta prevedibile, per questo è utile rivedere e pianificare ora dopo ora, non mancano però equilibrio e fantasia. Gli incentivi economici, in parte previsti, ma anche inaspettati, ci fanno progettare un viaggio.

Cancro. 22/6 – 22/7 Se veniamo delusi da qualcuno che ha valutato in modo troppo personale e parziale il nostro operato, non giudichiamolo in modo impulsivo. Dando libero sfogo a creatività e capacità artistica, e accantonando le paure, possiamo trovare la strada giusta. Leone. 23/7 – 23/8 Affrontare discorsi spinosi non è sempre facile, ma è arrivato il momento di toglierci quei sassolini dalla scarpa che ci procurano continui fastidi. Sorprese nella sfera affettiva, ma è opportuno tenere a freno le reazioni per non doversene poi pentire. Vergine. 24/8 – 22/9 I sestili di Marte e di Giove sono aspetti armonici che strutturano le iniziative e aiutano a usare al meglio la capacità di espansione e l’energia. Giornata favorevole per colloqui di lavoro, chiusure di trattative e contatti con persone di grado superiore. Bilancia. 23/9 – 22/10 Una discussione familiare turba l’armonia. Il trigono fra la Luna e Mercurio ci rende concilianti, e abili a mantenere serenità e nervi saldi. Nell’ambiente professionale c’è chi vorrebbe prendersi i nostri meriti, ma la realtà ci dà ragione.