Oroscopo di oggi 5 ottobre 2025 per tutti i segni zodiacali secondo Barbanera

Oroscopo di oggi 5 ottobre 2025: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni.

Oroscopo di oggi 5 ottobre 2025

Ariete. 21/3 – 20/4 Si preannuncia una giornata tranquilla, in cui abbandonarci all’indolenza, con il piacere di poter dare spazio alle piccole cose e al riposo. Spesso troviamo pretesti per evitare gli impegni familiari, ma possiamo riuscire a rimetterci in pari. Toro. 21/4 – 20/5 Dare credito a pettegolezzi non è nel nostro carattere, ma se qualche cosa di poco chiaro infastidisce i pensieri, è bene intervenire. Viviamo una speranza senza farci troppe domande, disposti a rinunciare agli schemi e alle durezze. Gemelli. 21/5 – 21/6 I profili ostili della Luna e di Venere rendono difficile l’armonia tra le emozioni e i desideri, il conflitto emotivo la fa da padrone. Qualche difficoltà di comunicazione nella coppia, con il rischio di discutere per sciocche incomprensioni.

Cancro. 22/6 – 22/7 Lo scenario ci induce all’ottimismo. Ispirati dalla Luna in trigono a Giove, avvertiamo lo stimolo a reinventarci, anche in ciò che ci dava insicurezza. Le amicizie sono un buon supporto per i cuori solitari e un ottimo canale per nuovi incontri fatali. Leone. 23/7 – 23/8 Se la tensione all’interno della coppia dovesse essere palpabile, meglio optare per una battuta d’arresto per capire cosa non funziona. Viviamo un temporaneo clima di restrizioni, nonostante un’entrata di denaro frutto di un rimborso. Vergine. 24/8 – 22/9 Nei rapporti fra noi e la persona amata, c’è un immenso bisogno di proteggere e vezzeggiare, ma diamo un limite al senso di possesso. Cediamo al piacere e al riposo, senza inseguire continuamente i nostri doveri e le responsabilità. Bilancia. 23/9 – 22/10 È prevedibile una trasferta, una buona occasione per mettere in luce la nostra professionalità ed essere apprezzati dai colleghi. Se non riteniamo che questo sia il momento per decisioni sul futuro, evitiamo di spenderci in promesse.