Oroscopo di domani 6 ottobre 2025 per tutti i segni zodiacali secondo Barbanera

Le finanze stanno riguadagnando quota: ciò alleggerisce notevolmente l’umore, e la concentrazione e la volontà di attivarci riprende alla grande. Vivere serenamente il nostro tempo libero è un tema particolarmente acceso in questo momento.

I doppi sestili di Giove e di Saturno danno vita a eventi che non si concretizzano nell’immediato, facciamo caso anche alle piccole cose memorizzandole. Il padre dei pianeti è ciò in cui crediamo, il signore degli anelli l’espressione di quello che realizziamo.

Un’ottima carica ci spinge a iniziare al meglio la settimana, i giorni passati sono serviti per pianificare una questione professionale bloccata. Cerchiamo di comunicare con chiarezza, per non perdere il contatto con i desideri di chi amiamo.

Oroscopo di domani 6 ottobre 2025: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni.

Cancro. 22/6 – 22/7

La dimensione migliore per noi è quella del sogno, per questo preferiamo guardare chi sgomita al lavoro mentre noi ci godiamo il nostro spazio. L’amore è un po’ controverso e discontinuo, se da una parte lo desideriamo, dall’altra lo rifuggiamo.

Leone. 23/7 – 23/8

Non diamo peso a chiacchiere futili che alcuni colleghi fanno circolare, dietro tali comportamenti spesso si nasconde solo ansia e invidia. I profili armoniosi della Luna e di Mercurio contribuiscono a costruire la coscienza dei nostri sentimenti.

Vergine. 24/8 – 22/9

Oggi siamo tranquilli per ciò che concerne la carriera e i proventi che ne derivano, inutile negare che le due cose siano complementari. Il fulcro di ansia e tensione si concentra, per noi, nell’intestino, i rimedi naturali ci possono aiutare.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Umore instabile e poca chiarezza di idee accompagnano questa giornata, stranamente non ci sentiamo così combattivi e vincenti come sempre. Stiamo vivendo un momento di debolezza nella coppia, esprimendo troppo vigorosamente la gelosia.