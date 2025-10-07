Oroscopo di domani 8 ottobre 2025 per tutti i segni zodiacali secondo Barbanera

Oroscopo di domani 8 ottobre 2025: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni.
Oroscopo di domani 8 ottobre 2025
Ariete. 21/3 – 20/4
Siamo forti, pratici e costruttivi, questa condizione mentale ci serve per mettere a segno gli impegni odierni. L’elemento Fuoco ci rende impulsivi e impazienti, nel lavoro e nelle spese di carattere generale.
Toro. 21/4 – 20/5
L’astro notturno in cielo amplifica le emozioni e favorisce una profonda riflessione personale, è più facile fare chiarezza su desideri ed esigenze. Sbalzi d’umore e irritabilità ci destabilizzano, ma troviamo l’equilibrio per gestire le emozioni.
Gemelli. 21/5 – 21/6
Le doppie quadrature di Venere e di Saturno potrebbero porre ostacoli che siamo in grado di gestire solo comunicando grande determinazione. Analizzare in modo eccessivo i rischi può far perdere lo slancio vitale e la visione positiva della vita.
Cancro. 22/6 – 22/7
Non può mancare una buona carica di reazione alle contrarietà odierne, piccole cose che potrebbero mettere alla prova la nostra pazienza. Il contatto con una persona, che non vediamo da tempo, porta buonumore e a breve anche un incontro.
Leone. 23/7 – 23/8
Nelle piccole cose tendiamo a perderci d’animo, ma la vera forza dei re della foresta è combattere con positività e tenacia nelle cose molto importanti. Armati di pazienza, amore e buona comunicazione, riusciamo a fronteggiare un contrasto di coppia.
Vergine. 24/8 – 22/9
Venere e Giove, formando un sestile, stimolano un’energia fluida che attiva le migliori qualità, i legami affettivi, la crescita e l’espansione. Nel lavoro gestiamo tutto in autonomia, ma al bisogno, accettiamo volentieri una collaborazione.
Bilancia. 23/9 – 22/10
Ottima giornata per lo stato d’animo e il benessere fisico, ma facciamo attenzione agli sbalzi di temperatura che potrebbero dare disturbi alla gola. La tranquillità economica per noi non è mai completa, ma dovremmo imparare a essere fiduciosi.
Scorpione. 23/10 – 22/11
La consapevolezza di essere nel giusto ci fa perdere di vista alcuni dettagli importanti nella realizzazione di un progetto che ci preme. La persona con cui condividiamo un legame potrebbe richiedere una partecipazione più collaborativa.
Sagittario. 23/11 – 21/12
L’umore si fa condizionare dai tanti pensieri che occupano la mente, è preferibile cominciare da ciò che risulta più pesante o noioso. L’abitudine di fare un metodico, seppur piccolo, accantonamento di soldi garantisce una certa tranquillità.
Capricorno. 22/12 – 20/1
Vediamo gli ostacoli come una scuola di vita e viviamo le sfide come opportunità di crescita. Questa nostra resilienza ci rende vincenti. Potremmo perdere punti in amore a causa di piccole bugie diplomatiche giustificate in modo pretestuoso.
Acquario. 21/1 – 19/2
La quadratura fra la Luna e Plutone può creare conflitti nella relazione personale o professionale, è un aspetto che potrebbe minare le certezze. La giornata, dopo una piccola flessione umorale, riprende quota e la vivacità torna a farla da padrona.
Pesci. 20/2 – 20/3
Ci svegliamo in perfetta serenità. Dedichiamo del tempo, anche a costo di trascurare alcuni doveri, alla cura del corpo e della mente. I cuori solitari non tardano a fare salti di gioia per un nuovo incontro che promette belle emozioni.
