Oroscopo di domani 8 ottobre 2025 per tutti i segni zodiacali secondo Barbanera

Oroscopo di domani 8 ottobre 2025: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni.

Oroscopo di domani 8 ottobre 2025

Ariete. 21/3 – 20/4

Siamo forti, pratici e costruttivi, questa condizione mentale ci serve per mettere a segno gli impegni odierni. L’elemento Fuoco ci rende impulsivi e impazienti, nel lavoro e nelle spese di carattere generale.

Toro. 21/4 – 20/5

L’astro notturno in cielo amplifica le emozioni e favorisce una profonda riflessione personale, è più facile fare chiarezza su desideri ed esigenze. Sbalzi d’umore e irritabilità ci destabilizzano, ma troviamo l’equilibrio per gestire le emozioni.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Le doppie quadrature di Venere e di Saturno potrebbero porre ostacoli che siamo in grado di gestire solo comunicando grande determinazione. Analizzare in modo eccessivo i rischi può far perdere lo slancio vitale e la visione positiva della vita.