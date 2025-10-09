Oroscopo di domani 10 ottobre 2025 per tutti i segni zodiacali secondo Barbanera

Oroscopo di domani 10 ottobre 2025: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni.

Se il cuore è libero da legami, gli astri ci offrono una nuova appetibile occasione. Un incontro che potrebbe sfociare in un rapporto duraturo. Con passo costante e deciso, nella nostra attività non avremo difficoltà a raccogliere i frutti desiderati.

Altruismo e generosità ci guidano negli affetti e nell’ambiente di lavoro, ma l’attenzione non è mai troppa, c’è chi se ne può approfittare. Gli amici organizzano un divertente programma per il fine settimana? Non rinunciamo al meritato riposo.

Si preannuncia un venerdì di lavoro complesso, siamo comunque pronti a svolgere i nostri compiti con la certezza di un risultato soddisfacente. In famiglia ci si prepara a un fine settimana di condivisione in compagnia e buonumore generale.

Non è facile dare equilibrio alle priorità di oggi, le intuizioni fantasiose sgomitano accanto alle cose pratiche di cui ci dobbiamo occupare. Avvertiamo una spinta verso il sociale e l’aiuto privo di interesse è utile per la nostra autostima.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Pronti a cavalcare l’onda? Non trascuriamo di ascoltare gli altri, questo può aiutarci a mettere in discussione le idee e le certezze. Affrontare alcune problematiche familiari, anche se non ci piace, serve a ristabilire equilibrio.

Sagittario. 23/11 – 21/12

La nostra parola d’ordine è cambiamento e crescita. Affrontiamo le prossime ore con l’intenzione di produrre qualcosa di nuovo e stimolante. La sensazione di stanchezza data dal cambio di stagione ci colpisce di più, perché siamo meteoropatici.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Se ci sono da chiarire problemi di coppia, è bene parlarne. Non ne abbiamo voglia, questo è sicuro, ma vince il desiderio di trovare serenità. L’opposizione di Giove potrebbe portare meno soldi in cassa, facciamo attenzione alle spese superflue.

Acquario. 21/1 – 19/2

Senza angoli bui non esisterebbero i sogni. Se le spese sono state troppe e gli impegni eccessivi, ora possiamo tirare un sospiro di sollievo. Se abbiamo goduto finora della piena libertà, è giunta l’ora di ritrovare il piacere dei sentimenti veri.

Pesci. 20/2 – 20/3

Marte, Giove e Saturno sorridenti ci danno la possibilità di recuperare vecchi progetti e di realizzarli secondo le esigenze contingenti. L’amore fa capricci? Se ci sono rami secchi da tagliare, è opportuno agire subito senza rimpianti.