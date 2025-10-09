Oroscopo di oggi 9 ottobre 2025 per tutti i segni zodiacali secondo Barbanera

Oroscopo di oggi 9 ottobre 2025: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni.
Oroscopo di oggi 9 ottobre 2025
Ariete. 21/3 – 20/4
La disponibilità nei confronti del prossimo ci spinge ad aiutare una persona, ma se si tratta di un sostegno non solo morale, agiamo con cautela. Il cerchio delle amicizie si allarga, grazie alla nostra empatia. Qualcuno in particolare ci colpisce.
Toro. 21/4 – 20/5
Le opposizioni di Mercurio e di Marte rappresentano una sfida tra le energie: il primo ci porta la logica del pensiero, il secondo la determinazione. Mettendo a freno l’impulsività, siamo in grado di difendere le nostre idee in maniera persuasiva.
Gemelli. 21/5 – 21/6
Ci troviamo combattuti fra il rigore dei nostri principi e il desiderio di leggerezza che fa parte del lato più fantasioso e spensierato di noi. Le stelle consigliano di mantenere l’equilibrio in amore, rispettando la fiducia che ci viene offerta.
Cancro. 22/6 – 22/7
Un cambiamento rischia di far cadere le nostre certezze, è importante preservare positività e motivazione nella gestione delle nostre decisioni. Ci fa stare bene essere riconosciuti in famiglia come punto di riferimento nelle questioni pratiche.
Leone. 23/7 – 23/8
Finalmente cominciamo a vedere i risultati di quello a cui, da tempo, ci dedichiamo. Le nostre fatiche ricevono soddisfazione e compensi. In coppia facciamo attenzione a non accendere la miccia della provocazione, manteniamo il controllo.
Vergine. 24/8 – 22/9
Nel lavoro avvertiamo l’esigenza di concentrarci, preferendo isolamento e tranquillità. Solo così possiamo avere la certezza del buon risultato finale. Riflettendo sulla fine dell’ultima storia e facendo un’analisi delle cause, troviamo di certo le risposte.
Bilancia. 23/9 – 22/10
La capacità di negoziare è la giusta risorsa che presto avremo occasione di mettere in pratica, chiudendo un affare o un contratto favorevole. Se la relazione comincia a diventare monotona e poco stimolante, è meglio agire che subire.
Scorpione. 23/10 – 22/11
Tenere pensieri e pesi dentro di noi rischia di far esplodere il contenitore delle emozioni: condividiamo il carico con una persona cara. Pochi amici ma buoni, per questo abbiamo qualche difficoltà ad accettare un invito troppo formale.
Sagittario. 23/11 – 21/12
Il buon inizio di questa giornata ci dà la spinta giusta per seguire gli impegni, possediamo buone intuizioni e un ottimo spirito di gruppo. Il bisogno di accudimento ci rende sempre presenti in famiglia, anticipando a volte anche le richieste.
Capricorno. 22/12 – 20/1
La Luna, Venere e Marte mettono in evidenza le competenze professionali e la grinta, ma in caso di necessità, troviamo un supporto in colleghi e amici. Per raggiungere dei risultati, è importante riflettere sulle domande, al fine di ottenere le risposte giuste.
Acquario. 21/1 – 19/2
Se la mancanza di gratitudine, da parte di chi ha goduto del nostro aiuto, ci amareggia profondamente, la fiducia nelle persone non cambia. Periodo faticoso a livello economico, ma già le cose sono in via di miglioramento, restiamo positivi.
Pesci. 20/2 – 20/3
Prendiamo le distanze da ciò che potrebbe colpire la nostra sensibilità e concentriamo l’attenzione su cose pratiche che esigono soluzioni. Il legame con il passato può causare riflessioni nostalgiche, gli astri consigliano di guardare solo avanti.
Caricamento commenti
Commenta la notizia