Oroscopo di oggi 9 ottobre 2025 per tutti i segni zodiacali secondo Barbanera

Ci troviamo combattuti fra il rigore dei nostri principi e il desiderio di leggerezza che fa parte del lato più fantasioso e spensierato di noi. Le stelle consigliano di mantenere l’equilibrio in amore, rispettando la fiducia che ci viene offerta.

Le opposizioni di Mercurio e di Marte rappresentano una sfida tra le energie: il primo ci porta la logica del pensiero, il secondo la determinazione. Mettendo a freno l’impulsività, siamo in grado di difendere le nostre idee in maniera persuasiva.

Oroscopo di oggi 9 ottobre 2025: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni.

Cancro. 22/6 – 22/7

Un cambiamento rischia di far cadere le nostre certezze, è importante preservare positività e motivazione nella gestione delle nostre decisioni. Ci fa stare bene essere riconosciuti in famiglia come punto di riferimento nelle questioni pratiche.

Leone. 23/7 – 23/8

Finalmente cominciamo a vedere i risultati di quello a cui, da tempo, ci dedichiamo. Le nostre fatiche ricevono soddisfazione e compensi. In coppia facciamo attenzione a non accendere la miccia della provocazione, manteniamo il controllo.

Vergine. 24/8 – 22/9

Nel lavoro avvertiamo l’esigenza di concentrarci, preferendo isolamento e tranquillità. Solo così possiamo avere la certezza del buon risultato finale. Riflettendo sulla fine dell’ultima storia e facendo un’analisi delle cause, troviamo di certo le risposte.

Bilancia. 23/9 – 22/10

La capacità di negoziare è la giusta risorsa che presto avremo occasione di mettere in pratica, chiudendo un affare o un contratto favorevole. Se la relazione comincia a diventare monotona e poco stimolante, è meglio agire che subire.