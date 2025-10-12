Oroscopo di domani 13 ottobre 2025 per tutti i segni zodiacali secondo Barbanera

Oroscopo di domani 13 ottobre 2025: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni.

Oroscopo di domani 13 ottobre 2025

Ariete. 21/3 – 20/4 Le quadrature della Luna e di Giove generano impulsività e sbalzi d’umore, in questo caso attenzione a non prendere decisioni spinti dalla fretta. Sentirsi inclini a fare acquisti un po’ folli o a promettere regalie al momento può essere rischioso. Toro. 21/4 – 20/5 Nonostante ci sia consigliata maggiore cautela, visto gli aspetti di Venere e di Giove, se abbiamo qualcosa da difendere, è il momento giusto per farlo. Dedichiamo passione e cuore a chi amiamo, ma con un Sagittario impariamo a dosare la gelosia. Gemelli. 21/5 – 21/6 Mercurio, pianeta dell’intelletto e governatore del segno, ci invita, in questo cambio stagione, a rivalutare alcune rigidità caratteriali. Un colpo di scena potrebbe farci cambiare, di punto in bianco, la strada che da sempre percorriamo.

Cancro. 22/6 – 22/7 Con i trigoni fra la Luna, Mercurio e Marte, abbiamo terreno fertile per ottenere i risultati di ciò che, da tempo, richiede la nostra considerazione. Fuoco e fiamme nel rapporto, anche per i contrasti accesi e a volte dolorosi: dolcezza come medicina. Leone. 23/7 – 23/8 Dato che spesso ci piace essere i capibranco, questo lunedì ci dà l’opportunità di sfoggiare la nostra forza tipica del re della foresta. Se il peso di un legame troppo vincolante ci ha spinto a scelte di solitudine, è ora di uscire dal guscio. Vergine. 24/8 – 22/9 Sensazioni piacevoli danno la certezza di avere superato vari ostacoli, tutto sembra procedere regalandoci una buona dose di autostima. Pare che si possa presentare la possibilità di capire veramente cosa desideriamo in ambito sentimentale. Bilancia. 23/9 – 22/10 Abbiamo quasi del tutto superato il timore di venire giudicati, nella costante ricerca di approvazione: un traguardo che ci dà senso di libertà. Chi ha vissuto la chiusura di un rapporto torna in pista, ma in una veste più saggia e consapevole.