Oroscopo di oggi 12 ottobre 2025 per tutti i segni zodiacali secondo Barbanera

Oroscopo di oggi 12 ottobre 2025: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni. Oroscopo di oggi 12 ottobre 2025 Ariete. 21/3 – 20/4 Le quadrature della Luna e di Giove portano il desiderio di realizzare un sogno anche a costo di dover affrontare scelte difficili o campali. Le storie collaudate non temono nulla, ma se si parla di denaro, è probabile che sorgano degli attriti. Toro. 21/4 – 20/5 I progetti di rilievo trovano più considerazione, la grinta consolida le certezze e in caso di questioni legali irrisolte, buon esito assicurato. Ricevere una ricompensa emotiva vale più di ogni bene materiale, facilmente lo comprendiamo. Gemelli. 21/5 – 21/6 Se lavoriamo in un ambiente chiuso, costretti a un orario stressante, cambiamo in cerca di nuovi ritmi, dove poterci ritagliare degli spazi personali. Ci sentiamo spinti a comportarci in modo innovativo, sia nelle amicizie sia in amore sia nell’attività.

Cancro. 22/6 – 22/7 Ci sono momenti in cui avvertiamo la necessità di esprimere una grande forza di ribellione, per convincere gli altri delle nostre ragioni. La vicinanza di un amico che condivide i nostri stessi interessi è di grande aiuto psicologico. Leone. 23/7 – 23/8 Progressivo miglioramento della posizione professionale, utile per acquisire nuove competenze che dipendono anche dalle ambizioni personali. Riscopriamo passione e romanticismo nei rapporti, amare ed essere amati è un toccasana per l’ego. Vergine. 24/8 – 22/9 Sempre solerti nell’escogitare soluzioni in qualsiasi tipo di difficoltà, ci ritroviamo stanchi e con un grande bisogno di evasione dal quotidiano. Le stelle consigliano di abbandonare l’eccesso di perfezionismo, per dedicarci a ciò che conta veramente. Bilancia. 23/9 – 22/10 Se abbiamo dato consigli e avvertimenti che non sono stati ascoltati, evitiamo inutili polemiche, siamo ora meno accomodanti e tolleranti. Il processo di autostima si fa importante, ci sentiamo sicuri, ma non procrastiniamo gli eventi.