Oroscopo di domani 15 ottobre 2025 per tutti i segni zodiacali secondo Barbanera

Oroscopo di domani 15 ottobre 2025: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni.
Oroscopo di domani 15 ottobre 2025
Ariete. 21/3 – 20/4
Siamo notoriamente degli istintivi, spesso tendiamo ad agire in fretta lasciando da parte la ragione. Riflettiamo prima di decidere. Bisogna essere tenaci e spazzare via comportamenti che possano rivelarsi dannosi in una relazione.
Toro. 21/4 – 20/5
In questo periodo Mercurio e Marte, nel loro aspetto severo, ci fanno sentire troppo schietti e diretti, rischiando di sembrare provocatori. Gli impegni richiedono tanta energia, per questo è facile perdere concentrazione e tranquillità.
Gemelli. 21/5 – 21/6
Un buon risveglio è il passaporto odierno, come sempre abbiamo bisogno di conferme, e le possiamo trovare in colleghi e amici che ci stimano. L’atteggiamento di curiosità, tipico del segno e come figli di Mercurio, veicola le migliori passioni.
Cancro. 22/6 – 22/7
Se il cuore è in attesa, la delusione lascia spazio alle sensazioni positive che si traducono in solide conferme: le sorprese sono in arrivo. Il desiderio di incrementare i guadagni si può concretizzare sfruttando una strategia vincente.
Leone. 23/7 – 23/8
La giornata inizia a passo lento, con poco entusiasmo e un po’ di pigrizia, ma con il passare delle ore potrebbero aggiungersi impegni improrogabili. È utile accettare di partecipare a un seminario, un corso o altro, per la nostra crescita professionale.
Vergine. 24/8 – 22/9
Abbiamo la conferma che le decisioni che abbiamo preso sono giuste. Non dobbiamo più guardarci le spalle con il timore di essere attaccati. In aumento il desiderio di apprendere e di metterci in gioco, con l’ambizione di porci obiettivi elevati.
Bilancia. 23/9 – 22/10
Un passo audace in ambito professionale potrebbe costarci in termini economici, con il rischio di mettere in discussione anche le nostre certezze. Una storia del passato potrebbe tornare a galla, creando un insieme di problematiche pratiche ed emotive.
Scorpione. 23/10 – 22/11
Una buona notizia ci dà la spinta in questo mercoledì denso di impegni lavorativi. Ricevere la giusta carica permette di raggiungere nuovi traguardi. I rapporti stabili e consolidati subiranno un lieve calo, minori stimoli e la quotidianità non aiutano.
Sagittario. 23/11 – 21/12
Nonostante gli sforzi per essere sempre presenti per gli altri, non ci sentiamo apprezzati, è forse ora di spendere più tempo per noi stessi. Ancora una volta mettiamo in dubbio il nostro legame, insinuando che il problema venga dall’altro.
Capricorno. 22/12 – 20/1
Se siamo insoddisfatti della nostra attività, dobbiamo limitarci a fare solo ciò che è di nostra competenza, per evitare malintesi e ore non pagate. È importante condividere con chi amiamo solidarietà, fedeltà e una visione più costruttiva che romantica.
Acquario. 21/1 – 19/2
Con le quadrature di Marte e di Mercurio, avvertiamo una certa tensione. Usiamo una dose maggiore di prudenza in ogni forma di comunicazione. Potrebbero nascere piccole delusioni che non riguardano i sentimenti, ma che derivano dall’esterno.
Pesci. 20/2 – 20/3
Il lavoro prende gran parte del nostro tempo. Tuttavia è meglio dedicarci di più a chi ci fa battere forte il cuore e chiede attenzioni. La maggioranza dei pianeti è dalla nostra parte, momento buono per dare una svolta alla carriera.
Caricamento commenti
Commenta la notizia