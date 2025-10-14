Oroscopo di domani 15 ottobre 2025 per tutti i segni zodiacali secondo Barbanera

Oroscopo di domani 15 ottobre 2025: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni. Oroscopo di domani 15 ottobre 2025 Ariete. 21/3 – 20/4 Siamo notoriamente degli istintivi, spesso tendiamo ad agire in fretta lasciando da parte la ragione. Riflettiamo prima di decidere. Bisogna essere tenaci e spazzare via comportamenti che possano rivelarsi dannosi in una relazione. Toro. 21/4 – 20/5 In questo periodo Mercurio e Marte, nel loro aspetto severo, ci fanno sentire troppo schietti e diretti, rischiando di sembrare provocatori. Gli impegni richiedono tanta energia, per questo è facile perdere concentrazione e tranquillità. Gemelli. 21/5 – 21/6 Un buon risveglio è il passaporto odierno, come sempre abbiamo bisogno di conferme, e le possiamo trovare in colleghi e amici che ci stimano. L’atteggiamento di curiosità, tipico del segno e come figli di Mercurio, veicola le migliori passioni.

Cancro. 22/6 – 22/7 Se il cuore è in attesa, la delusione lascia spazio alle sensazioni positive che si traducono in solide conferme: le sorprese sono in arrivo. Il desiderio di incrementare i guadagni si può concretizzare sfruttando una strategia vincente. Leone. 23/7 – 23/8 La giornata inizia a passo lento, con poco entusiasmo e un po’ di pigrizia, ma con il passare delle ore potrebbero aggiungersi impegni improrogabili. È utile accettare di partecipare a un seminario, un corso o altro, per la nostra crescita professionale. Vergine. 24/8 – 22/9 Abbiamo la conferma che le decisioni che abbiamo preso sono giuste. Non dobbiamo più guardarci le spalle con il timore di essere attaccati. In aumento il desiderio di apprendere e di metterci in gioco, con l’ambizione di porci obiettivi elevati. Bilancia. 23/9 – 22/10 Un passo audace in ambito professionale potrebbe costarci in termini economici, con il rischio di mettere in discussione anche le nostre certezze. Una storia del passato potrebbe tornare a galla, creando un insieme di problematiche pratiche ed emotive.