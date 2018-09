Salvini: chiudere tutti campi rom entro fine legislatura. Via libera al decreto migranti

"L'obiettivo è chiudere tutti i campi rom entro la fine della legislatura". Lo ha detto il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini.

Salvini e il premier Conte hanno incontrato i giornalisti dopo il via libera del Consiglio dei ministri al decreto che ha unificato i precedenti testi su sicurezza e migranti.

"Per i richiedenti asilo lo stop alla domanda si avrà in caso di pericolosità sociale o condanna in primo grado. Questa è stata una delle mediazioni aggiunti e suggerite" ha aggiunto Salvini illustrando i contenuti del decreto su migranti e sicurezza.

"Con il decreto approvato questa mattina si modificano gli strumenti a disposizione delle forze dell'ordine e soprattutto si certifica che chi delinque paga un prezzo. Ci sono regole molte più severe e precise nel riconoscimento dei diritti di chi viene nel nostro paese, dividendo chi è profugo e scappa da zone di guerra e chi viene con prospettive differenti e delinquenziali" ha detto da Messina il sottosegretario agli Interni Stefano Candiani mentre era in municipio per una convention della Lega.

"I recenti fatti di cronaca - prosegue Candiani - confermano che c'è l'esigenza di avere un sistema di regole certo e garantire che chi viene nel nostro paese non sia un delinquente; chi delinque sarà messo nelle condizioni di non farlo più, o, meglio ancora, sarà rispedito nel suo paese".

