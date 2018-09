Porti, il governo conferma: Reggio e Villa sotto l'egida di Messina

Il governo M5S-Lega non intende fare passi indietro sull'annunciata riforma delle autorità portuali italiane. Dunque, il destino di Reggio e Villa San Giovanni sarà legato a quello di Messina. La conferma è arrivata oggi in commissione Trasporti nel corso della risposta fornita dal sottosegretario Michele Dell'Orco all'interrogazione presentata dalla deputata calabrese del Pd Enza Bruno Bossio, preoccupata per il trasloco nell'orbita messinese di due porti calabresi, peraltro non lontani dall'hub rappresentato da Gioia Tauro.

L'esponente dell'esecutivo giallo-verde ha sostanzialmente ribadito, seppur in una sede istituzionale, quanto aveva annunciato nelle scorse settimane il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli. Presto nascerà una nuova autorità portuale, quella dello Stretto di Messina, alla quale faranno capo i porti di Messina e Milazzo per la Sicilia e di Reggio Calabria e Villa San Giovanni per la Calabria.

“La nuova Autorità di sistema portuale dello Stretto – si legge nella risposta fornita dal sottosegretario all'interrogazione – che, oltre ai porti di Messina, Milazzo e Tremestieri già facenti parte dell'Autorità portuale di Messina, ricomprenderà anche i porti di Reggio Calabria e di Villa San Giovanni, appare certamente aderente alle caratteristiche dell'economia marittima e ai flussi di mobilità richiamati”. Il riferimento è al porto di Messina, che nel 2017 ha movimentato circa 11 milioni di passeggeri. Dall'Orco assicura che la rivisitazione “verrà veicolata con il primo strumento normativo utile e con il necessario coinvolgimento di tutti gli enti interessati”.

Nell'interrogazione Bruno Bossio chiedeva pure quale fosse il destino del collegamento veloce tra Reggio Calabria e Messina, considerato che la convenzione sottoscritta dalla società “Liberty Lines” scade il 30 settembre. Sul punto il sottosegretario ha assicurato gli uffici del Mit “hanno da tempo attivato tutte le procedure al fine di assicurare la continuità del servizio ed evitarne l'interruzione”.

