Collegamento veloce tra Reggio e Messina, Battaglia (Pd) scrive al ministro Toninelli

Tiene sempre banco il problema del collegamento veloce tra Reggio Calabria e Messina. Il presidente della Conferenza permanente interregionale per il coordinamento delle politiche dell’Area dello Stretto, Domenico Battaglia, chiede, in una nota, al Ministro dei Trasporti Toninelli "di non sospendere il servizio di collegamento veloce tra Reggio Calabria e Messina, valutando eventualmente anche l’ipotesi di una proroga della concessione in essere, in attesa della nuova gara".

"Siamo quasi fuori tempo massimo, considerato che l'affidamento - afferma Battaglia - scadrà domenica 30 settembre. Urge fare presto. Il Governo si attivi per trovare una soluzione immediata poiché è inimmaginabile un’interruzione, seppur momentanea, del servizio di mobilità veloce tra le due sponde che danneggerebbe i rispettivi territori per i quali in questi anni abbiamo incrementato le condizioni per una crescente interconnessione nella cornice di una più ampia integrazione dell’Area dello Stretto mirata ad accrescere i servizi, le attività economiche, culturali e sociali. Non si doveva attendere la scadenza del termine di affidamento, trascinando in

una situazione emergenziale il comparto dei trasporti veloci tra Reggio e Messina. La continuità territoriale non può subire tale grave pregiudizio, che arrecherebbe pesanti disagi al vasto bacino di utenza che quotidianamente usufruisce del servizio per ragioni di lavoro, per motivi sanitari, per instaurare relazioni commerciali e che provocherebbe una inaccettabile penalizzazione anche sul versante turistico, strategico per la crescita del

nostro territorio".

"Dobbiamo ancora una volta stigmatizzare - dice ancora il consigliere regionale della Calabria - l’assenza di politiche di programmazione e la distrazione del Governo rispetto ad un tema strategico come quello dell’attraversamento dello Stretto, con il rischio di vedere smantellato un servizio efficiente che, al contrario, avrebbe dovuto essere sostenuto e intensificato. Attendiamo una risposta immediata delle autorità preposte rispetto ad una questione che rischia di inficiare ulteriormente l'offerta dei servizi di mobilità tra le due Città Metropolitane di Reggio e Messina e che comprometterebbe irrimediabilmente le potenzialità di sviluppo economico, sociale e culturale dell’Area dello Stretto, che al contrario ambisce a crescere sempre più in una prospettiva di conurbazione".

