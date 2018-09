Grandi opere, Calabria "record": con il tempo medio di 4,7 anni è la migliore del Sud

Tempi biblici per la realizzazione degli interventi infrastrutturali? L'Italia è indietro nella media europea ma per la Calabria arrivano buone notizie. Almeno questo è quanto emerge nel rapporto 2018 sui tempi di attuazione delle opere pubbliche pubblicato dall'Agenzia per la Coesione Territoriale.

In Calabria il tempo medio per completare le fasi di realizzazione delle opere pubbliche è di 4,7 anni, un risultato leggermente superiore rispetto alla media nazionale ma comunque sostanzialmente in linea. Nel rapporto si legge che «Basilicata e Molise si caratterizzano per i più lunghi tempi di realizzazione delle opere rispetto alla media nazionale (5,7 anni).

La versione integrale dell'articolo è disponibile sull'edizione della Gazzetta del Sud.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dalla Gazzetta del Sud in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE