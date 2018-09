Il Pd scende in piazza contro il governo, il popolo Dem urla: "Unità"

Il Pd manifesta in piazza del Popolo a Roma. Secondo gli organizzatori, sono 50.000 le persone presenti. "Unità, unità, unità" urla ritmicamente il popolo Dem. "Credo che adesso la scommessa sia dimostrare che Di Maio non ha abolito la povertà ma abolito la matematica". Lo ha detto il senatore del Pd, Matteo Renzi, arrivando alla manifestazione di piazza del Popolo. "Il 2,4% sta già facendo saltare i mercati" ha aggiunto Renzi "e anche con il 2,4% non riesce a fare il reddito di cittadinanza come aveva promesso, siamo in presenza di irresponsabili e dei cialtroni che mettono a rischio la tenuta del Paese".

A dare lo spunto è stato il primo oratore, Federico Romeo, il minisindaco di Val Polcevera a Genova, dove è crollato il Ponte Morandi, che ha invitato il Pd a lavorare in parlamento unito per presentare emendamenti al decreto Genova che raccolgano le istanze del territorio.

Stamani il segretario Maurizio Martina ha accolto alla stazione Termini il primo treno speciale da Milano. "Come sempre la nostra gente ci sa stupire - ha poi twittato - soffre e lotta, si mette in gioco e partecipa. Questa piazza è per l'Italia. Grazie a tutte e a tutti".

"Mi sembra una buona ripartenza non solo per il Pd: in piazza ho visto tante persone che non sono del Pd ma che vogliono opporsi a questo governo populista", ha detto Carlo Calenda. "Sono 25 anni che non vado ad una manifestazione" ha rivelato l'ex ministro. "E' importante - ha aggiunto - essere qui e far sentire la nostra voce contro il governo. Il primo compito di un governo è mantenere in ordine il Paese e non solo i conti, e il governo non lo sta facendo. I populismo quando sono basati sulle menzogne poi si sciolgono presto, per questo è importante far sentire la nostra voce".

© Riproduzione riservata