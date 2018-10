Duro scontro sulla Manovra da 36,7 miliardi: Forza Italia: "Insostenibile". Salvini: tiriamo dritto

Le misure della manovra valgono nel complesso 36,7 miliardi ed hanno un impatto positivo sul Pil,

nel primo anno, di 0,6 punti percentuali. Sono le indicazioni fornite nella seconda audizione in parlamento del ministro dell’Economia Giovanni Tria che ha spacchettato gli interventi

e il loro impatto sulla crescita.

Ma, ai numeri corrispondono polemiche aspre nei confronti del Governo, mentre per il pomeriggio è convocata la "cabina di regia" del premier Conte.

"Con Conte non abbiamo registrato alcuna convergenza", hanno detto le due capigruppo di Forza

Italia, Anna Maria Bernini e Mariastella Gelmini, al termine dell’incontro con il premier a Palazzo Chigi, bocciando i contenuti della manovra. "Siamo molto preoccupati da una manovra insostenibile che mette a rischio i conti pubblici, ma anche la tenuta del Paese, visto che può impattare con i mutui, le case, i risparmi degli italiani".

La maggioranza tira dritto con Salvini: "La manovra non cambia perché lo spread o Bankitalia dicono che non devo toccare la Fornero, io vado diritto. Non torniamo indietro. Non prendo in considerazione l'ipotesi dello spread a 400 e nessun numero, noi tiriamo dritti fino a che i giovani italiani non smetteranno di emigrare per trovare lavoro».

Intanto lo spread tra Btp e Bund rallenta ancora e scende a 290 punti base. Il rendimento del decennale del Tesoro è al 3,45%.

