Reddito di cittadinanza, Di Maio: "Andrà solo agli italiani, soprattutto a famiglie con minori"

«Voglio portare avanti» il reddito di cittadinanza «per aiutare le persone in difficoltà. Il 47% delle famiglie destinatarie sarà del centro-nord». Lo sottolinea il vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, ospite di Domenica Live, premettendo di voler "smentire un po' di bugie" a partire dal fatto che la misura sarà per il sud.

Con il reddito di cittadinanza "aiutiamo quasi un milione di bambini. Su 10 miliardi, 6 miliardi andranno a famiglie con minori". Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio a Domenica Live. «Queste famiglie - ha assicurato - avranno genitori che potranno ritrovare lavoro». Inevitabilmente, ha quindi aggiunto, il reddito «andrà solo agli italiani».

La manovra «la approviamo domani», ha ribadito Di Maio assicurando che domani sarà approvato in consiglio dei ministri anche il decreto fiscale, «Nessuno si deve spaventare per lo spread, dimostreremo che i soldi ci sono ed è una manovra per il bene dell’Italia». Poi ha affermato che: «Tagliamo un miliardo di euro dalle pensioni d’oro».

Sul fronte Euro: «Non c'è questo pericolo e non c'è alcuna intenzione di farlo, perché gli italiani non ci hanno chiesto questo alle elezioni del 4 marzo. Si sta dicendo che vogliamo uscire dall’euro e dall’Ue per spaventare gli italiani», ha aggiunto.

