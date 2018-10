Una petizione per abolire l'allevamento di animali in gabbia

Nell'Unione europea sono almeno 300 milioni gli animali allevati in gabbia ogni anno. Nel nostro Paese circa 50 milioni di animali - conigli, galline, scrofe, vitelli e quaglie - sono costretti a vivere in spazi estremamente ristretti: un foglio A4 per galline e conigli, l'area di uno smartphone per le quaglie, e sbarre così strette da non potere girare su se stesse e prendersi cura dei propri piccoli per le scrofe.

Per porre fine all'allevamento in gabbia, è stata lanciata in Europa la campagna "End the Cage Age", che comprende più di 130 associazioni, di cui 19 in Italia, e ha già raccolto oltre 100.000 firme in tutta l'Ue. Martedì mattina l'iniziativa è stata ufficialmente lanciata nel nostro Paese e presentata a Roma nel corso della conferenza stampa che ha visto la partecipazione del Ministro della Salute Giulia Grillo (M5S).

Sono intervenuti anche l'eurodeputata Eleonora Evi (M5S), la deputata Ilaria Fontana (M5S) e la Senatrice Loredana De Petris (LeU), nel complesso di Vicolo Valdina, presso la Camera dei Deputati. Il Ministro Grillo ha visitato una mostra sugli animali in gabbia e ha firmato la petizione europea. La mostra resterà aperta al pubblico fino al 19 ottobre.

© Riproduzione riservata