La Commissione Europea boccia la manovra e chiede un nuovo documento entro tre settimane

La Commissione Ue ha deciso di respingere il Documento programmatico di bilancio italiano e di chiederne uno nuovo, che dovrà essere inviato entro tre settimane a Bruxelles. «La Commissione ritiene che il documento programmatico di bilancio dell’Italia per il 2019 presenti una deviazione particolarmente grave rispetto alle raccomandazione del Consiglio del 13 luglio 2018. La Commissione rileva inoltre che il programma non è in linea con gli impegni presentati dall’Italia nel programma di stabilità dell’aprile 2018. La Commissione europea chiede pertanto all’Italia di presentare un documento programmatico di bilancio riveduto per il 2019. Tale documento dovrebbe consentire al paese di osservare la raccomandazione che le è stata rivolta dal Consiglio, in cui sedeva anche l’Italia, il 13 luglio 2018 e che era stata anche approvata dal Consiglio europeo il 28 giugno. È la prima volta che la Commissione richiede la presentazione di un documento programmatico di bilancio riveduto», scrive Bruxelles.

«La prevista riduzione del rapporto debito/PIL è soggetta a marcati rischi, dato che essa si basa, nel documento programmatico di bilancio, su ipotesi ottimistiche di crescita», non approvate nemmeno dall’Ufficio parlamentare di bilancio per i «significativi rischi al ribasso», si legge nell’opinione Ue. «Se quei rischi si materializzassero, il deficit nominale per il 2019 potrebbe peggiorare ancora di più di quanto previsto nel Dpb 2019, che porterebbe ad un deterioramento strutturale ancora più ampio. La prevista espansione di bilancio, assieme ai rischi al ribasso sulla crescita, mettono a rischio una riduzione adeguata dell’elevato debito italiano, che resta una grande vulnerabilità dell’economia». «Infine, data la grandezza significativa dell’economia italiana all’interno della zona euro, la scelta del Governo di aumentare il deficit crea rischi di contagio negativi per gli altri Stati membri», conclude la Commissione.

Non si arresta il nervosismo su Piazza Affari che torna a cedere l’1,11% con il Ftse Mib 18.777 punti con lo spread tra btp e bund che risale a 311 punti base con la Commissione europea che ha bocciato la manovra italiana che il Governo non intende modificare.

Si confermano il rimbalzo di Mediaset (+2,06%) e lo scatto di Luxottica (+2,74%) dopo i conti del terzo trimestre. Così come resta in positivo Atlantia (+0,77%), mossa dalla speculazione dopo la scomparsa di Gilberto Benetton.

Tra i titoli peggiori del listino figurano Stm (-4,86%), che sconta i risultati deludenti della concorrente Asm alla vigilia dei conti. Prese di beneficio su Ferragamo (-3,3%) cresciuta molto nelle ultime sedute. Sempre sotto pressione i bancari, con Bper (-3,79%), Banco Bpm (-2,64%) e Mps (-2%) e fuori dal paniere principale il Creval (-3,66%).

«Non cambia nulla, i signori della speculazione si rassegnino, indietro non si torna». Così il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, a margine della sua visita a Bucarest, commenta la bocciatura della manovra italiana a Bruxelles. «Non stanno attaccando un governo, ma un popolo. Sono cose che fanno irritare ancora di più gli italiani e poi qualcuno si lamenta che l’Unione Europea è al minimo della popolarità», aggiunge.

«E' con molto dispiacere che sono qui oggi, per la prima volta la Commissione è costretta a richiedere ad uno Stato di rivedere il suo Documento programmatico di bilancio. Ma non vediamo alternative. Sfortunatamente i chiarimenti ricevuti ieri non erano convincenti»: lo ha detto il vicepresidente della Commissione Ue Valdis Dombrovskis nella conferenza stampa al termine della riunione dei commissari. A maggio scorso la Commissione Ue aveva concluso di non aprire la procedura per debito «soprattutto perché l’Italia era sostanzialmente in linea con le regole», ma «i piani attuali sono un cambiamento materiale che potrebbe richiedere una rivalutazione» di tutto. «La palla è ora nel campo del Governo italiano, abbiamo tre settimane per un dialogo intenso che affrontiamo in modo costruttivo», ha aggiunto. «Il Governo italiano sta apertamente e coscientemente andando contro gli impegni presi verso se stesso e verso gli altri Stati membri. L'Europa è costruita sulla cooperazione, l’eurozona è costruita su stretti legami di fiducia» con «regole che sono le stesse per tutti», quindi «se la fiducia viene erosa, tutti gli stati membri vengono danneggiati, la nostra Unione viene danneggiata». Per questo, ha avvertito, «se una politica fiscale più accomodante colpisce la fiducia, può avere in realtà l’effetto opposto alla crescita. Violare le regole può sembrare una tentazione a primo sguardo, può dare l’illusione di sfuggirvi senza conseguenze» così come può tentare «curare il debito con più debito», ma «a un certo punto il debito si avvicina al punto in cui diventa troppo pesante e si finisce per non avere più libertà del tutto. Ci è stato affidato il compito da tutti gli stati membri di mantenere gli impegni comuni», è «nostro dovere», perché «la fiducia è cruciale». «Nel 2017» il debito italiano "ha rappresentato un peso medio di 37mila euro per abitante» in Italia, pari «al secondo debito più alto nell’Ue, uno dei più alti al mondo» nonché quello «con il più alto costo totale di rifinanziamento in Europa» che «deve essere pagato ogni anno dai contribuenti». Al punto che «l'anno scorso l’Italia ha speso lo stesso ammontare per rifinanziare il debito di quanto ha dedicato all’educazione», ha concluso il vicepresidente della Commissione Ue Valdis Dombrovskis.

«Siamo di fronte a una deviazione chiara, netta e in un certo modo rivendicata. La Commissione Ue non mette in discussione le priorità del Governo come la lotta alla povertà, sono priorità che possono avere senso, ma ci importa l’impatto che queste misure hanno sul popolo, e questo ci porta all’opinione di oggi": lo ha detto il commissario agli affari economici Pierre Moscovici. Il ministro dell’economia Giovanni «Tria è sempre un interlocutore credibile e legittimo", e «speriamo che sia capace di convincere il governo italiano della necessità» che la manovra italiana sia «compatibile» con le regole Ue e «gli impegni comuni presi». «Lasciamo una chance al dialogo». E’ l’appello del commissario Ue agli affari economici Pierre Moscovici al governo italiano dopo la bocciatura della manovra, una decisione che «non significa che le nostre porte si chiudano», al contrario è un invito al «dialogo costruttivo» su cui «accolgo con favore l’impegno del ministro Tria in questo senso» contenuto nella lettera inviata ieri dall’Italia a Bruxelles. «Sono certo che la Commissione Ue non è un freno» ma "è un’alleata per la crescita» dell’Italia, ha aggiunto.

