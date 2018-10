Pd, i segretari chiamano a raccolta i circoli della Calabria

Dopo l’assemblea dei segretari di circolo nel corso della festa regionale dell’Unità, i segretari Pd della cinque federazioni della Calabria hanno deciso di intraprendere un percorso di confronto e di ascolto delle diverse realtà territoriali, attraverso incontri mirati con i segretari di circolo e con la comunità di base del partito. Il percorso, si legge in una nota, si svilupperà in 16 giornate - dal 26 ottobre al 10 novembre - e nasce con l’obiettivo di raccogliere idee e contributi sulle prospettive del partito regionale, sulle future alleanze e sulla costruzione, anche in Calabria, di una forza politica d’opposizione e alternativa all’attuale Governo.

"La complessità della fase politica - scrivono i cinque responsabili delle federazioni (Giovanni Puccio per Reggio Calabria, Luigi Guglielmelli per Cosenza, Gianluca Cuda per Catanzaro, Gino Murgi per Crotone ed Enzo Insardà per Vibo Valentia) - chiede a ognuno di noi un impegno straordinario e una forte assunzione di responsabilità, per superare questo momento difficile per tutti ma che può offrire al Pd l’opportunità di dare valore alla propria missione: essere il soggetto politico autenticamente riformista e popolare a servizio del Paese e della Calabria"

