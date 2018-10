M5s, tensioni sul decreto sicurezza: i "ribelli" rischiano l'espulsione

Sempre più forti i mal di pancia all'interno del M5s su alcuni provvedimenti, su tutti il decreto legge sulla sicurezza. Le tensioni sono altre, ci sarebbero dei "dissidenti" pronti a non votare il provvedimento sul quale il governo sarebbe orientato anche a mettere la fiducia. «Voglio votare contro questo provvedimento, partito male, ma nel caso di un’eventuale fiducia mi riservo di valutare il da farsi». Dice una senatrice 'ribelle' del M5s, Paola Nugnes, a margine dei lavori della Commissione affari costituzionali del Senato sul dl sicurezza. «Io - aggiunge - sono portatrice della visione originaria,iniziale, del movimento e non condivido questa sua trasformazione alla quale sto assistendo».

«Abbiamo registrato qualche miglioria al testo anche importanti, però il punto di approdo è ancora lontano: il risultato non è ancora soddisfacente, ma il lavoro prosegue», afferma Gregorio De Falco, senatore M5s, anche lui tra i "malpancisti".

«Il decreto sicurezza? Io non lo voterò, se votare contro o non votarlo lo deciderò la notte prima, al momento sono più per non votarlo. Anche se ci fosse la fiducia». Lo dice Matteo Mantero, senatore M5S, a Un Giorno da Pecora. «Me ne assumo la responsabilità, come farà chi voterà a favore. Siamo tutti compatti come una testuggine, bisogna vedere però in che direzione va: in questo momento ha 'scarrocciato' verso destra, bisognerebbe riportarla più al centro della strada» aggiunge. «Quanto al rischio di espulsione dal movimento: «Vi ricordate la barzelletta di quello che viaggiava in auto e sentiva la radio che annunciava un pazzo contromano in autostrada e poi si rendeva conto che quel pazzo era lui? Ecco, se ad un certo punto mi rendo conto di andare contromano capisco da solo che non è più l’ambito in cui devo stare e me ne torno a casa. Questo è il primo caso di voto contrario ad un decreto della maggioranza, ma se mi rendessi conto che continuassi ad andare contromano, ad un certo punto lo farei si, certamente» dice a proposito di sue eventuali dimissioni. «Riteniamo che il decreto sia migliorabile, l’impatto sul Paese può esser più negativo che positivo, non solo per gli immigrati ma anche per gli italiani» dice a proposito della condivisione della preoccupazione con i colleghi Nugnes, De Falco e Fattori. In particolare non piace «la limitazione del diritto d’asilo, che va contro le leggi internazionali e dunque è incostituzionale. Per me è inaccettabile. Ridurre il sistema dello Sprar può esser peggiorativo». Sembra ci sia un accordo di maggioranza che prevede il ritiro delle vostre proposte di modifica chiedono i conduttori della trasmissione: «C'è stato chiesto di ritirarlo». Chi glielo ha chiesto? «A me nessuno, ai colleghi De Falco e Nugnes hanno chiesto di ritirarli. Loro erano disposti a farlo a fronte di una modifica sostanziale del testo, che non c'è stata». Qual è il punto per cui vi battete di più? «Il diritto d’asilo per motivi umanitari è il punto cardine che andrebbe cambiato».

Le tensioni all'interno del Movimento sono fortissime in questi giorni tanto da costringere il leader politico dei Cinque Stelle e vicepremier Luigi Di Maio a scrivere una sorta di appello su facebook: «Siamo sotto attacco» e dunque, «dobbiamo essere compatti. Molto compatti. Fusi insieme. Come lo era la testuggine romana» avverte. Di Maio chiede ai malpancisti di rientrare nei ranghi, pena una scomunica ufficiale che li porterebbe davvero fuori dal M5s. Offrendogli però una sponda per convincerli: «Siamo seduti dalla parte giusta della Storia e se avanzeremo insieme compatti anche la vittoria di questa battaglia sarà nostra».

Intanto, è prevista per questa sera, a quanto si apprende da fonti parlamentari, l’assemblea congiunta del M5S. Riunione che vedrà la presenza di Di Maio E, al tavolo dell’assemblea dei deputati e senatori arriverà la questione dei dissidenti pentastellati sul decreto sicurezza.

«Sono convinto che alla fine il buonsenso prevarrà, che le nostre diverse sensibilità si possano trasformare in un arricchimento». Così Nicola Morra, senatore M5s della commissione affari costituzionali, commenta le divisioni interne al movimento sul dl sicurezza. «Sono fiducioso - aggiunge - che si possa concludere l’iter del provvedimento con successo.

Il rischio espulsioni è davvero forte tanto che anche il premier Giuseppe Conte ne parla: «Rischio che non spetta a me valutare - dice - non sono il leader del M5s. Dico che abbiamo presentato un decreto, è legittimo presentare osservazioni, ma poi c'è un momento in cui bisogna tirare le fila di queste osservazioni critiche e concentrarsi sull'obiettivo che spetta al Parlamento: la conversione del decreto legge».

