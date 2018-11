Ddl anticorruzione, Gelmini: nessuno stop alla prescrizione

«Ddl Anticorruzione, Luigi Di Maio si metta l’anima in pace. Non ci sarà alcuno stop alla prescrizione

così come sognato dal Movimento 5 Stelle. Logiche manettare e giustizialiste non avranno la meglio sul garantismo. A Montecitorio Forza Italia farà una battaglia di civiltà».

Lo scrive su twitter Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera

«La prescrizione (non certo dovuta ad iniziative della difesa per le quali viene sospesa) non è causa dei problemi della giustizia ma un effetto. Resta una garanzia fondamentale in uno Stato di Diritto, a tutela del principio costituzionale della ragionevole durata del processo», ha commentato Elio Vito, vicepresidente del gruppo di Forza Italia.

