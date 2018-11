Sutri, Lucano dà forfait e non va da Sgarbi: rinviata la cerimonia per la cittadinanza onoraria

«L'archiviazione per il ministro Salvini? Ha più potere di me, che sono solo il sindaco di un piccolo comune». Domenico Lucano, primo cittadino sospeso di Riace, non si è tirato indietro, davanti ai microfoni di Radio Capital, dal commentare la notizia della richiesta di archiviazione, avanzata dalla Procura di Catania, per il titolare del Viminale nell’inchiesta avviata per sequestro di persona in relazione alla vicenda della nave Diciotti.

«In questo periodo - ha aggiunto Lucano, che è indagato a sua volta per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e illeciti nell’affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti - stiamo andando verso la perdita dei valori umani, verso una società della disumanizzazione, delle barbarie. Mi chiedo come sia possibile costruire consenso sulla pelle delle persone più disperate, più deboli».

Ospite dell’emittente radiofonica, Lucano ha annunciato un pò a sorpresa di non poter essere presente oggi a Sutri, nel Lazio, dove avrebbe dovuto ricevere la cittadinanza onoraria conferitagli dal sindaco Vittorio Sgarbi, ma anche con la netta contrarietà di Casapound, che ha organizzato una contromanifestazione. La cerimonia di conferimento è stata comunque rinviata al 16 dicembre e nello stesso giorno, fa sapere Sgarbi, sarà intitolata una piazza a Ezra Pound.

«Mi ha fatto molto piacere - ha detto Lucano - il gesto di Vittorio Sgarbi. Purtroppo però oggi non potrò andare a Sutri. Ho avuto problemi, una colica renale nella notte, ma adesso sto bene. Ringrazio Sgarbi. È importante che un intellettuale come lui faccia sentire la propria vicinanza e il proprio sostegno in un momento come questo. E lo ringrazio per questa cittadinanza onoraria che, mio tramite, va a quella Calabria che nasconde una straordinaria umanità. Siamo persone che hanno capacità di rispondere quando qualcuno vicino a noi sta male. Una Calabria

che ci fa sentire orgogliosi per quello che siamo e per quello che abbiamo fatto».

E mentre il sindaco-critico d’arte ha espresso inizialmente qualche perplessità, poi rientrata, sulla mancata presenza di Lucano («non voglio pensare a una scusa», dice Sgarbi), pur confermando la seduta del Consiglio comunale («mi spiace per Casapound»), anche con la prevista «laudatio» del prof. Nuccio Ordine, dell’Università della Calabria, il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, ha fatto sapere, con un comunicato, che non parteciperà alla cerimonia.

«Lucano - ha spiegato in serata Sgarbi, annunciando il rinvio della cerimonia di conferimento al 16 dicembre - si è pubblicamente scusato dell’assenza per infermità fisica da cui è derivata la mia richiesta a Zingaretti di non venire per l’occasione mancata». «Mi auguro che il gesto di Sgarbi, che viene da una personalità distante dalla mia area politica di riferimento - ha poi aggiunto Lucano - possa servire anche per fare in modo che si inauguri una stagione di rispetto nei confronti di chi la pensa in modo differente».

